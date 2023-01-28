快訊／印度2戰機「軍演中墜毀」　現場畫面曝！2重傷1生死不明

▲ 墜機現場殘骸起火冒煙。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度發生戰機墜毀事故，綜合《新德里電視台》及《亞洲國際新聞》，瓜廖爾空軍基地（Gwalior air base）28日凌晨軍演中，一架Su-30戰鬥機和一架幻象2000戰鬥機起飛後雙雙墜毀於中央邦莫雷納（Morena）附近，畫面可見戰機在地面上碎成殘骸，冒出火焰和黑煙，搜救仍在進行。

#WATCH | Wreckage seen. A Sukhoi-30 and Mirage 2000 aircraft crashed near Morena, Madhya Pradesh. Search and rescue operations launched. The two aircraft had taken off from the Gwalior air base where an exercise was going on. pic.twitter.com/xqCJ2autOe — ANI (@ANI) January 28, 2023

據當地媒體報導，Su-30上2名飛行員成功彈射逃生但傷勢嚴重，幻象2000上則僅1名飛行員，但目前尚不清楚他是否安全。國防部長辛格（Rajnath Singh）正與空軍參謀長保持聯絡，持續了解狀況，印度空軍已經下令調查二架戰機是否發生碰撞。