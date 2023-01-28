金正恩怕爆！曝中國打算「武統南北韓」像西藏、新疆　不願美國撤軍

▲美國前國務卿蓬佩奧在新出版回憶錄中，提到2018年前往平壤會晤金正恩時的細節。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於1月24日出版回憶錄《永不退縮：為我所愛的美國奮鬥》（Never Give an Inch，暫譯），曾主導川普政府時期美國外交事務的他提到，2018年拜訪平壤時，金正恩曾表現出對中國的不信任，甚至透露中國為了像對待西藏、新疆一樣併吞掉南北韓，希望美國能撤離駐守在半島的美軍。

根據韓媒《每日經濟》，蓬佩奧在新出版的回憶錄提到，2019年2月印度、巴基斯坦險些爆發核戰，印度打破先例在巴國控制的喀什米爾發動空襲，當時世界甚至不知情印巴之間的衝突已危在旦夕，幸好美國及時干預才阻止事態進一步升級，此時蓬佩奧正在越南河內參加時任總統川普和北韓最高領導人金正恩的2次峰會。

蓬佩奧在回憶錄中提到2018年3月30日首次訪問北韓平壤時的細節，當時他不斷安撫、說服金正恩放棄核武，表示即便北韓放棄核武，仍能在中國的威脅下獲得安全保障；金正恩則反而坦率提到他對中國的擔憂，「若要保護自己免受中國共產黨的威脅與傷害，則需要美軍駐守在南韓。」

接著，金正恩更向蓬佩奧透露北京當局所抱持的野心，「中國共產黨需要美軍撤離南韓，他們才能像對待西藏、新疆一樣統治朝鮮半島（韓半島）」；蓬佩奧向金正恩表示，「中國共產黨常對美國說，他們深信若美國從南韓撤離軍隊，則北韓金正恩會很開心。」

豈料，金正恩聽到此卻拍桌大笑，「中國人全都是一群說謊精！」

報導分析，從蓬佩奧、金正恩兩人的談話中分析，可以充分觀察到金正恩一再表現出對中國的不信任。對此，蓬佩奧判斷，就算美國強化在南韓的飛彈與地面部隊部署，北韓也完全不會介意。蓬佩奧也不斷說服金正恩，若北韓願意放棄核武，則不僅金氏政權能夠繼續維持，且會變得更加繁盛。

回憶錄中也提到，蓬佩奧與金正恩進行對話時，金正恩每過45分鐘就會以「接重要電話」為藉口暫時離場，之後他才得知原來是金正恩「吸菸」的時間到了。

另外，蓬佩奧也在回憶錄中提到2019年6月在板門店時川普、金正恩、南韓時任總統文在寅之間的會談，表示金正恩其實只想單獨會晤川普，根本不想把時間花在文在寅身上，對於文在寅也不是很尊重。