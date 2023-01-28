挺台灣加入IMF　美兩黨眾議員起草推動《反歧視台灣法》

▲美國共和黨籍加州聯邦眾議員金映玉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國會兩黨倡議推動《反歧視台灣法案》（Taiwan Non-Discrimination Act），由共和黨籍加州聯邦眾議員金映玉（Young Kim，김영옥）、民主黨籍德州聯邦眾議員葛林（Al Green）共同起草推動，他們表示台灣作為全球第21大經濟體，應該支持台灣加入國際貨幣基金組織（IMF）。

在《反歧視台灣法案》的倡議內容中，將確保美國駐IMF代表能夠支持台灣作為成員國加入IMF、台灣能夠參與IMF有關台灣經濟和金融政策的定期監督活動、保障台灣民眾在IMF的就業機會、台灣可從IMF獲得技術支援與培訓機會。

針對關於台灣的提案，金映玉表示，「台灣作為全球第21大經濟體、同時也是美國第10大貿易夥伴，理應在IMF擁有一席之地。長期以來，台灣的自由、台灣的聲音被中國共產黨箝制。《反歧視台灣法案》有助於矯枉過正，確保國際金融決策時能夠傾聽台灣的聲音。我感謝葛林議員和我共同提出這項法案。我將遠遠在國會上為我們熱愛自由的盟友高聲疾呼。」

葛林也表示，「我很自豪能成為金映玉議員領導的《反歧視台灣法案》共同領導者。該法案促使美國駐IMF代表利用美國的聲望投票，敦促讓台灣加入IMF。作為一個領先的世界經濟體，台灣在推動穩健經濟政策方面上的經驗能夠協助IMF實現目標。」

金映玉早年本名為崔映玉，為韓裔女性出身的美國聯邦眾議員，她在南韓仁川出生後，先是在首爾度過童年，中學時跟隨家人移民至美國關島，高中時又在夏威夷完成學業，她擁有南加州大學工商管理學士學位，畢業後擔任財務分析師、財務總監，在丈夫結識共和黨籍參議員羅伊斯（Ed Royce）後，她開始為羅伊斯工作，並推動非營利組織「韓美聯盟」（Korean American Coalition）。