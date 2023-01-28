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日相岸田考慮鬆綁對南韓出口限制　思考改善日韓關係

▲▼日韓貿易戰,日韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本曾於2019年7、8月先後對南韓祭出一系列經濟制裁措施，開起日韓貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日韓關係曾因南韓大法院針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工的判決問題而一度降至冰點，日本安倍政府2019年決定對南韓祭出制裁措施，包括限制3項半導體核心材料出口至南韓、將南韓從貿易優惠待遇國名單剔除。不過，隨著南韓尹錫悅政府有意改善關係，加上考量到國際情勢，日本正在考慮是否鬆綁制裁。

根據《韓聯社》，日媒產經新聞在報導中引述多名關係人士的說法，提到日本岸田政府已經開始考慮是否鬆綁或解除2019年針對南韓所祭出的一系列制裁措施，隨著東北亞地區情勢日益緊張、有意改善日韓關係的南韓尹錫悅政府向日本要求撤回制裁措施，日本政府開始思考其必要性。

就二戰朝鮮籍非法徵用勞工的問題上，南韓大法院（最高法院）判處日本企業必須扛起賠償責任，否則得依法將日企在韓資產變賣為現金。南韓政府認為，只有日本企業必須誠心誠意道歉、參與賠償，才能徹底解決問題；不過日本政府卻認為，該問題早就於1965年《日韓請求權協定》時一併獲得解決。

當時南韓文在寅政府表示，行政不應該干預司法判決。對此，日本政府2019年7月陸續對南韓祭出制裁性的報復措施，包括限制氟化氫、氟化聚酰亞胺、光刻膠等3項半導體核心素材出口至南韓，該年8月更是將南韓從貿易優惠待遇國（白色國家名單）對象中剔除。

不過對於是否決定讓南韓重新回歸至白色國家名單內，報導指出，日本政府將會先觀察南韓政府對於徵用勞工判決問題解決上的態度。隨著日韓兩國即將於30日在首爾召開外交當局局長級別官員的談判，日本政府將會固守先前立場，對於道歉、賠償等要求不會採取回應。

日本也逐漸認為南韓是重要合作夥伴，對於改善日韓關係也感受到必要性。日本首相岸田文雄27日在參議院本會議上接受公明黨代表山口那津男質詢時曾表示，「南韓是日本在應對國際社會多項課題時，只能必須採取合作的重要鄰國。觀察現今戰略環境，日韓、日美韓的合作相當重要。」

據悉，先前南韓外交部高層曾經表示，他認為日韓兩國若能協議如何處理二戰朝鮮籍非法徵用勞工之判決問題，則日本政府自然就會解除對南韓的出口限制。

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