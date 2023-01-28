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紐西蘭洪災「水深及臀」！奧克蘭降下紀錄性暴雨　機場關閉2死2失蹤

▲▼紐西蘭最大城奧克蘭27日迎來雷暴雨，導致城內洪水氾濫。（圖／CFP）

▲紐西蘭最大城奧克蘭27日迎來雷暴雨，導致城內洪水氾濫。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

紐西蘭最大城市奧克蘭昨（27）日因受熱帶暖空氣下降引發雷暴雨，24小時內降下249毫米的雨量，是氣象觀測紀錄以後最為潮濕的一天，整座擁有160萬人口的城市進入緊急狀態，雷暴雨引發大範圍的洪水、山體滑坡（山崩），目前至少傳出2人死亡、2人失蹤，不僅4萬名觀眾規模的演唱會取消，機場航班全部暫停。

根據《路透社》、《衛報》，紐西蘭最大城市奧克蘭從27日起傳出暴雨，引發城內大規模的洪水氾濫，當局緊急封閉市內主要道路，車輛只能在淹成小河的道路上緩慢前進，至於高速公路則儼然成為大型停車場。

▲▼奧克蘭暴雨洪災，導致「強叔」艾爾頓強規模4萬名觀眾的演唱會被迫取消，粉絲離開Mt Smart體育場。（圖／CFP）

▲奧克蘭暴雨洪災，導致「強叔」艾爾頓強規模4萬名觀眾的演唱會被迫取消，粉絲離開Mt Smart體育場。（圖／CFP）

洪水也讓當局決定關閉奧克蘭機場，國際航廈報到櫃台淹成一片汪洋，國內、國際航線27日暫停營運，直到今（28）日才恢復部份國內航線。紐西蘭航空（Air New Zealand）表示，進出奧克蘭的國內線航班從28日中午起開始恢復，目前仍正評估是否跟著恢復國際線。

當地警方表示，在奧克蘭北部郊區的洪水中分別發現2名男子的遺體；至於在奧克蘭南部的某社區，洪水還沖走了一名男子，另一人則因市中心山崩沖垮一棟房屋後下落不明。

▼紐西蘭奧克蘭暴雨洪水，市區主要道路淹成一片汪洋，2死、2失蹤。（圖／路透，下同）

▲▼紐西蘭奧克蘭暴雨洪水，市區主要道路淹成一片汪洋，2死、2失蹤。（圖／路透）

▲▼紐西蘭奧克蘭暴雨洪水，市區主要道路淹成一片汪洋，2死、2失蹤。（圖／路透）

▲▼紐西蘭奧克蘭暴雨洪水，市區主要道路淹成一片汪洋，2死、2失蹤。（圖／路透）

▲▼紐西蘭奧克蘭暴雨洪水，市區主要道路淹成一片汪洋，2死、2失蹤。（圖／路透）

紐西蘭新任總理希金斯（Chris Hipkins）才剛在阿爾登辭職後於25日宣誓就職，他在推特上表示，目前政府機構正在「全力以赴」協助救災，設在首都威靈頓議會大廈的國家危機管理中心正在協助緊急反應。

另外，持續的傾盆大雨也導致英國創作歌手「強叔」艾爾頓強（Elton John）演唱會取消，理由是擔心觀眾的生命安全。

《紐西蘭先驅報》（New Zealand Herald）指出，奧克蘭全市接到2000多通求救電話。當局敦促民眾，只有在面臨「威脅生命」的危險時才能連繫緊急服務。

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