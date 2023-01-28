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冷知識！美國瘋賣「1978年舊月曆」原因曝　靠這規律竟可重複使用

冷知識！美國瘋賣「1978年舊月曆」原因曝光　靠這規律竟可重複使用 

▲ 1978年的舊月曆星期與今年完美的一致，印有農曆的台灣版本則不適用。（翻攝自eBay網站）

圖文／鏡週刊

冷知識！美國近期拍賣網站上出現大量1978年的舊月曆，而這原因就是有人發現1978年西曆上的月份及對應的星期、總天數都與2023年一致，因此就有人兜售未拆封的舊日曆、舊月曆；不過該用法比較適合國外，印有農曆的台灣版本則不適用。

國外知名拍賣網站「eBay」近期出現大量販售1978年的舊月曆，包含蜘蛛人、麥當勞、插畫、風景、明星寫真等各種款式，價格從台幣百元到千元不等，而這個原因就是因為有人發現，1978年1月1日起每個日期對應的星期及總天數皆與今年（2023年）一致。

冷知識！美國瘋賣「1978年舊月曆」原因曝光　靠這規律竟可重複使用

▲ 「eBay」近期出現大量販售1978年的舊月曆。（翻攝自eBay網站）

據國外媒體「Tekedia」官網指出，2023年是從週日開始的一年，而上次發生這樣的情形是6年前的2017年，可預期接下來的11年，即是2034會再次看到同個日曆年，而過去56年中共出現9次這種情形，包含1967年、1978年、1984年、1989年、1995年、2006年、2012年、2017年與2023年。

這些特殊的年份有著11、6、5、6年的週期規律，意即每28年為一個大循環，而中間的5年恰好是閏年後面3月的星期會對不上，諸如2012年與1984年雖元旦均落在週日，不過因是閏年出現2月29日故總天數對應不上，但包含2017、2006、1995、1989、1978、1967、1961、1950、1939年等的舊曆都可用於今年。

不過這種把舊日曆拿來新年使用，僅限於國外使用，因為台灣除了西曆上還會加上農曆，諸如2023年（民國112年，丁巳年、蛇年跨到癸卯年、兔年），和1978年（民國67年，壬寅年、虎年跨到戊午年、馬年）。

據《自由時報》報導，針對西曆（陽曆）跟農曆（陰曆）過去說法約每19年重複一次，台北市立天文科學教育館指出，此為大概而非一定重複，如果要再加上日期月份跟禮拜週期相同，相隔年份也將更長。

【點擊看完整全文】

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