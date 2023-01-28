　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中WTO會上交鋒　互控霸凌不合法

▲美中。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／編譯

中國和美國於周五（27日）在WTO會上互相言詞指責，北京控訴華府「單方面霸凌者」，美方則指控中方採取非法報復手段。

路透社報導，美國因金屬關稅違反國際規定，被中國、土耳其、挪威和瑞士提出WTO裁決，上訴後不久，中國駐WTO大使李成鋼在針對該貿易分歧的會議上發言。

路透社根據一篇講稿副本，李成鋼在會議上表示，「美方這些令人困擾的行為，描繪出了美國是一個單方霸凌者、破壞規矩者，和擾亂供應鏈者。」

WTO最近幾周作出許多不利於美國的裁決，包括涉及中國的金屬裁決，以及對香港過度標籤的問題，華盛頓當局對2項裁決都提出上訴。華府長期批評WTO爭端解決機制過度擴張，並正在主導對WTO改革的討論，對2項裁決也都提出了批評。

美方對於與中國的金屬關稅爭端被提上WTO的議程表示遺憾，並指控北京對美國出口品採取「單方面非法報復手段」。

路透社取得演說副本，美國貿易副代表佩甘（Maria Pagan）在會上表示，「一個為中國非市場政策和行為當擋箭牌的WTO，對任何人都沒有好處。」

由於美方阻擋新法官上任，導致最高上訴法庭癱瘓，WTO將無法審查華府的金屬關稅上訴案。

李成鋼表示，「中國原本希望美國能展現應有的自制，不要把每一份不利的專家報告都上訴到美方自己製造的空無之中。」

路透社周四（26日）的訪問中，佩甘淡化了中國在WTO會議上對美國的言詞批評程度，「隨你想怎麼叫我們」，她說，「我們正持續與中方對話。」

ET快訊
奧克蘭進入緊急狀態！　機場全面關閉
46歲女產子「癌症惡化變三期」　淚撐40次化療仍轉移
女主持人遭「國家公園閘門斬首」　夫崩潰提國賠1.4億
快訊／放炸彈、連續殺人！北捷再接恐嚇信　蔣萬安強烈譴責
史上最慘春節電影！　首日票房0元
裴洛西丈夫遭鐵鎚猛擊　駭人影片首度公開！
南部必逛景點掰了！　它只風光10年就收攤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美5警打死非裔男！恐怖施暴畫面公開　他痛苦喊「媽媽」竟成遺言

身材太好狂被搭訕！性感辣妹祭9萬高薪聘保鏢　工作只要陪去健身房

紐西蘭洪災「水深及臀」！奧克蘭降下紀錄性暴雨　機場關閉2死2失蹤

法國印太戰略挨批不清晰　國會呼籲「納台抗中」

裴洛西丈夫「遭鐵鎚猛擊」駭人瞬間曝光！　住家遭闖影片首度公開

新婚妻「慘遭斬首」國家公園閘門變凶器　尪崩潰目睹！提國賠1.4億

10歲童海邊露營驚挖出「恐怖胎屍」！媽一看嚇爆：已經有了人形

冷知識！美國瘋賣「1978年舊月曆」原因曝　靠這規律竟可重複使用

大學休學在家「啃老30年」！只因1句話　他絞殺雙親塞冰箱棄屍

美中WTO會上交鋒　互控霸凌不合法

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

陳喬恩遭老公吐槽：下雨女神XD　曝熱戀期視訊13hrs「睡了也不掛」

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

美5警打死非裔男！恐怖施暴畫面公開　他痛苦喊「媽媽」竟成遺言

身材太好狂被搭訕！性感辣妹祭9萬高薪聘保鏢　工作只要陪去健身房

紐西蘭洪災「水深及臀」！奧克蘭降下紀錄性暴雨　機場關閉2死2失蹤

法國印太戰略挨批不清晰　國會呼籲「納台抗中」

裴洛西丈夫「遭鐵鎚猛擊」駭人瞬間曝光！　住家遭闖影片首度公開

新婚妻「慘遭斬首」國家公園閘門變凶器　尪崩潰目睹！提國賠1.4億

10歲童海邊露營驚挖出「恐怖胎屍」！媽一看嚇爆：已經有了人形

冷知識！美國瘋賣「1978年舊月曆」原因曝　靠這規律竟可重複使用

大學休學在家「啃老30年」！只因1句話　他絞殺雙親塞冰箱棄屍

美中WTO會上交鋒　互控霸凌不合法

國外度假媽突然宣布懷孕　女得知小孩「生父身分」傻眼：是我男友

開長途怕睡著狂灌咖啡　腎臟科醫師警告「這時間喝已來不及」

上班族的開運風水！7大辦公室風水大公開　助你避開麻煩事

懶人最愛的多肉植物澆水有技巧　掌握一原則養得健康肥美

邊緣人也不用怕！盤點5家一個人也能享用的燒肉店

就你最聰明！屏鵝公路轎車佔機慢車道　「騎士出招」警秒送紅單

國航班機「空中急速下墜」乘客絕望留遺言影片曝！眾人狂尖叫

樂天開2年約保障當教練　王溢正：球團很有誠意

2023年「4水逆時間」曝　12星座加碼幸運色、開運布置

他好奇「台灣最冷門車」是哪一牌？網：從沒在路上看過

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

國際熱門新聞

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

無P圖絕美照曝！　日本麥當勞暴雪中營業

「9年前亡夫」餐廳吃飯　謎團解開了

小行星掠過地球　距離異常接近

東亞「奪命寒流」恐成新常態

閘門飛來！新婚妻「慘遭斬首」尪崩潰目睹

一餐3萬元！　他「寶貝金龍魚」被2兒端出來

咖啡廳活春宮！男女「交纏激戰」沙發狂晃

短裙妹闖JR山手線軌道　因站員態度差

駭人瞬間　裴洛西丈夫「遭鐵鎚猛擊」

女兒腦病變又罹癌！老母顧38年「心累放手」

他嗑生牛肉2年「肛門鑽出2公尺絛蟲」

俄國、白俄可能參加杭州亞運　中國奧會回應了

更多熱門

相關新聞

嚴防對岸疫情！指揮中心：從中國入境PCR延長至2／6

嚴防對岸疫情！指揮中心：從中國入境PCR延長至2／6

為持續偵測中國高風險變異株及配合「金馬地區民眾春節交通專案」實施期程，中央疫情指揮中心在今（27日）晚上宣布，中國直航入境我國航班及金馬地區民眾春節交通專案等旅客，配合在機場/港口進行唾液PCR檢驗措施，將延長至2月6日，從中國啟程經港澳轉機入境台灣旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告，同樣延長至2月6日。

美延長港人逗留期限　陸：為亂港分子提供避風港

美延長港人逗留期限　陸：為亂港分子提供避風港

學霸金融家身亡！從紐約「54樓酒吧」墜樓

學霸金融家身亡！從紐約「54樓酒吧」墜樓

拜登挺香港　延長保護在美港人不被驅逐兩年

拜登挺香港　延長保護在美港人不被驅逐兩年

FBI「以駭制駭」攻陷勒索集團　擋下40億贖金

FBI「以駭制駭」攻陷勒索集團　擋下40億贖金

關鍵字：

WTO中國美國

讀者迴響

熱門新聞

金鐘視帝初六驚傳離世！

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

郭彥均騎車不慎受傷！　「身上2鮮紅傷口」傷勢曝光

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

快訊／思源啞口飄雪了！民眾樂歪

甜不辣老闆10指截肢！屁孩竟嗆：怎沒餓死

女偶像和爸哥「共浴23年」神隱2年近況曝

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面