巴黎小鎮驚換名！從男性突變女性　背後原因曝光

▲巴黎小鎮「龐坦」將改名為陰性名稱「龐婷」。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

法文的名詞有陰陽屬性之分，因此每當法國人談到兩性平等之時，就難免會掀起一場語言性別大戰。為了提升性別平等意識，法國巴黎東北郊區巿鎮宣布，未來1年將把巿名從原本的陽性名稱改成陰性名稱，消息曝光後引發熱議。

綜合法媒報導，巴黎東北郊區巿鎮「龐坦」（Pantin）原本是個陽性名稱，不過巿長克恩（Bertrand Kern）本月卻在推特上傳賀歲影片時，同步宣布將把龐坦改名為陰性名稱「龐婷」（Pantine），希望藉此提升性別平等意識。

▲「龐坦」宣布改名為「龐婷」後，推特有網友拍到政府正在地標加裝「e」字。（圖／翻攝自推特）

克恩指出，「將龐坦改名為龐婷的計劃將持續長達一年」，而將巿名字尾加上一個「e」變成陰性名稱，是為了強調政府正為「男女平等」與「終結針對女性的暴力行為」而奮鬥，不過當地的路標和官方通信文件並不會發生變動。

他也強調，即使到現在，法國仍有不少女性的收入仍低於男性，而且她們在公共領域也「不總是被男性所接受」，因此他希望透過這一個小小的舉動加強人們的男女平等意識。報導稱，截至目前為止，龐坦官方推特帳號上的寫法仍未更改，但是封面圖已經寫上「龐婷：致力於平等」的字眼。

「龐坦」將改名成「龐婷」的消息曝光後，瞬間吸引了不少法國人的關注。有人認為，透過暫時性的改名來提升兩性平等的關注度與討論是一件好事，但也有人抨擊市政府的做法流於表面，對實際改變性別不平等的現狀毫無幫助。