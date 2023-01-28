身材太好狂被搭訕！性感辣妹祭9萬高薪聘保鏢　工作只要陪去健身房

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身材太好狂被搭訕！性感辣妹祭9萬高薪聘保鏢：陪我去健身房就好

▲▼美國一名女子因身材太好不斷被搭訕，讓她不堪其擾，因此萌生了僱用保鏢陪她上健身房的想法。（圖／翻攝自IG）

▲美國一名女子因身材太好不斷被搭訕，讓她不堪其擾，因此萌生了僱用保鏢陪她上健身房的想法，下同。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國來自亞利桑那州的赫德特（Monica Hudlt），每周至少有5天會到健身房報到，也因此練出了火辣的完美身材。然而，傲人的身材後也為她帶來許多困擾，她經常被其他男人搭訕，甚至人身安全也受到威脅，讓她不堪其擾，萌生出想要僱傭保鏢陪她去健身房和拍照的想法。

據《紐約郵報》報導，赫德特表示，她熱衷於健身，是為了要維持身體健康，而且運動也讓她的精神與心靈變得更好；雖然她對自己的身材也感到十分滿意，但每次去健身房都被男人搭訕，讓她感到身心疲憊。她抱怨，「我有一次在健身房玩手機時，有個老男人突然走過來叫我停止給他發簡訊，當我告訴他我沒有給他發簡訊時，他居然跟我說『如果你想發的話我可以給你我的號碼』。」

▲▼美國一名女子因身材太好不斷被搭訕，讓她不堪其擾，因此萌生了僱用保鏢陪她上健身房的想法。（圖／翻攝自IG）

赫德特承認，雖然有男人覺得她很有吸引力確實讓她感覺很好，但她在健身的時候，更希望能自己一個人待著，而且在健身房以外，被男人喜歡這件事更讓她覺得困擾，「我曾有一個瘋狂追求者，他會透過各種不同的電話號碼假裝成我身邊的其他人，不斷給我發簡訊。他曾經扮成我的醫師、攝影師，甚至是給我修睫毛的店家，導致我不得不屏蔽掉所有給我發簡訊的陌生號碼」。

除此以外，赫德特的人身安全也受到了威脅。有一次，她在前往火車站的路上，突然被一個男人抓住了腿，「他試圖把我拉進一條小巷，還好我大聲呼叫，而身邊的人也趕緊跑來救我，否則我真的不知道會發生什麼事，這真的太可怕了」。在有了這些恐怖經歷後，赫德特開始萌生出想要僱傭保鏢陪她去健身房和拍照的想法。

她在接受《每日星報》採訪時表示，「我願意每月支付3000美元（約新台幣9萬元），僱傭一名工作出色、看起來能嚇跑人的男士來當我的保鏢，而他的工作只需要陪我去健身房和拍照就好。」最近剛與丈夫約翰（John）新婚的赫德特指出，「我的丈夫並不擔心我的保鏢會是個英俊的男人，因為他更擔心我的個人安危。」

 
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