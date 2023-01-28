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女護士騙17男「想跟老男人交往！」　稱還不起學貸得手5800萬

▲▼交友軟體上的詐騙事件層出不窮。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲女護理師靠著詐騙男性，得手超過3億日幣（約新台幣6864萬元）。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府八尾市一名51歲男子與28歲女性護理師因涉嫌詐欺被逮，並被移送檢方偵辦。女護理師透過交友軟體認識多名50至79歲的中高齡男子，並向對方聲稱「自己想跟老男人交往」，以此為誘餌。待博取對方信任後，她便以要還學貸為由，向對方要錢，總得手金額高達3億日幣（約新台幣6864萬元）。

根據《關西電視台》報導，現年51歲的吉田清一自稱是一名投資者，而他涉嫌唆使28歲女護理師詐騙多名男子，兩人因此被依詐欺嫌疑逮捕、移送檢方偵辦。警方表示，女護理師先是在吉田的指使下，透過交友網站認識至少71名男子，並詐騙其中17人。

受害的17名男性年齡皆介於50至79歲，女護理師會先向他們聲稱，自己想要與老男人交往，營造出愛慕對方的假象，再以自己沒有錢還學貸為由，向這些男子索取高額現金。

雖然目前立案調查的金額已經高達2億日幣（約新台幣4576萬元），但還有其他尚未立案的被害者，兩人得手總金額恐超過3億日幣（約新台幣6864萬元）。其中還有1名男子被騙了5800萬日幣（約新台幣1327萬元）。

面對警方調查，吉田堅決保持沉默，但女護理師隨即坦承犯行。她表示，騙來的錢全部都交給吉田，自己並無過問。而她也同時坦言，自己先前曾經拿吉田的錢去買股票，結果造成嚴重虧損，吉田一怒之下要求她付起責任，因此她才會聽從吉田的話，進行詐騙。

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