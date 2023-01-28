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30歲前就成百萬富翁！　她曝7大關鍵守則：失去朋友很正常

▲▼30歲前就成百萬富翁　她曝7大關鍵守則。（圖／翻攝自TikTok）

▲英國30歲女企業家漢娜分享致富的7大守則。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名年僅30歲的女企業家漢娜（Hannah Chan）創立了個人品牌後，年紀輕輕就成為一名百萬富翁，她也透過TikTok分享了7個成功守則，吸引超過900萬人收看，其中一點就是「失去朋友非常正常」。

根據《每日郵報》報導，來自英國的漢娜在30歲前就成為一名百萬富翁，而她也不吝嗇在TikTok和網友分享成功守則，其中有7大法則是她23歲離職後，她的人生導師告訴她的，而漢娜也靠著這7大法則，在兩三年後就賺入人生第一個一百萬。

@realhannahchan Replying to @Rae Seven life rules that will make you a millionaire. Starting a business or achieving financial success is all about your mindset, not just strategy @Hannah Chan @Hannah Chan ♬ original sound - Hannah Chan

首先，就是關於你說出的語言。漢娜表示，「你對自己說出的話，要嘛是維他命，要嘛就是毒藥。」當你消極地談論自己時，一個人的潛意識會無法區分真實和想像，「所以永遠不要說出貶低自己的話。」

接下來是改變自己的對錢的觀念，漢娜說，「在成功賺更多錢之前，你必須真正相信自己值得賺更多錢。」然後是將自己的環境武器化，漢娜指出，人只能在環境允許的情況下成長，就像魚無法離開水族箱一樣，「將你的生活環境做出改變，就能邁向下一步成功。」

漢娜進一步解釋，將你的生活環境打理乾淨，擁有一兩件代表財富的物品，讓你相信自己值得擁有這些，但她也強調，「這不是花費超支的藉口，還是要衡量個人預算。」

然後漢娜說，最重要的部分是「成為、行動、擁有」（Be > Do > Have）的行動法則，「想像你能擁有100萬英鎊，你就必須先成為能擁有100萬英鎊的人，問問你自己，身價百萬的人會如何思考、如何行動。」

另一個原則是，花大錢買東西時，先想想這是成本還是投資，漢娜說，「例如一件2000英鎊的衣服可能是成本，但花2000英鎊提升個人技能就是一種投資。」漢娜也強調，當你在向客戶收錢時，收費標準必須根據「結果」而非時間，「即使你的時薪很高，但我們一天仍只有24小時，這意味著收入會受到限制。」

漢娜最後一個守則就是「將失去朋友視為正常」。她提到，很多人看到朋友成功時，會試圖想要將對方拉下來，這是正常的，「他們不會激勵你更努力工作。」漢娜說，她認識的每個成功人士都失去過朋友，「但隨著你的能力提升，新的朋友也會跟著出現，所以並不是壞事。」

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