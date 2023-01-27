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日本COVID-19降級室內免戴口罩　預定5月8日生效

▲▼ 日本疫情。（圖／路透）

▲日本室內免戴口罩，預定5月8日生效。（圖／路透）

文／中央社

日本首相岸田文雄今天說，日本政府將取消在室內戴口罩的建議，並下調COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在傳染病法上的級別，和季節性流感相同。

法新社報導，這些改變將從5月8日生效，將把COVID-19目前與結核病和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相同的級別往下調整，歸入和流感相同的分類。

岸田文雄在電視轉播的政府會議上說：「至於是否戴口罩，無論室內或室外，都將由個人決定。」

「我們將進一步邁向『與COVID-19共存生活』，並在家庭、學校、工作場所、社區和生活各個方面恢復正常的目標上穩步前進。」

口罩在公共場合無所不在，人們在戶外也普遍佩戴，儘管政府已經說過，在不擁擠的環境下，戶外沒有必要戴口罩。

即使在2020年COVID-19爆發之前，許多日本人在感冒、花粉熱或者冬天預防疾病時，都會使用口罩。

主要媒體的民調顯示，即使政府取消規定，大多數人仍將繼續戴口罩，以維護公共衛生。

這些改變意味著，從5月8日─日本「黃金周」假期結束後─COVID-19患者及其密切接觸者不必隔離了。

韓國也計劃從1月30日起取消室內戴口罩的規定，而中國則是防疫政策大轉彎鬆綁嚴格的「清零」政策。

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