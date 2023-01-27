產線有台灣訂單排隊！　美軍援烏「M1A2艾布蘭坦克」時間表未定

▲ 美國M1A2艾布蘭主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

3名知情人士透露，美國計劃向烏克蘭提供比現有庫存M1A1更先進的M1A2艾布蘭主力戰車。但目前生產線上全都是台灣和波蘭下訂的戰車，若要把這些訂單排開會有困難。

政治新聞網站Politico今天報導，一名國防官員和另外兩名知情人士透露，五角大廈計劃向烏克蘭提供「外銷規格」的艾布蘭（Abrams）A2型戰車。

但何時才能將艾布蘭戰車運送到烏克蘭，時間表一直是個問題。A2型戰車只在美國俄亥俄州利馬（Lima）一家政府所有、通用動力公司（General Dynamics）營運的工廠組裝。這間工廠每個月可以生產12輛戰車，但目前生產線上全都是台灣和波蘭下訂的戰車。若要把這些訂單排開會有困難，且可能引發爭議。

美國陸軍採購、後勤暨科技助理部長布希（Doug Bush）25日告訴記者，陸軍正在為高級領導人提供多種選擇，以確定未來的走向。

波蘭訂購250輛A2型戰車，將於2025年開始交運。台灣則在2019年訂購108輛A2型戰車，首批預計2024年交付。

美國表示正在從業界購買艾布蘭戰車，而不是像以前從自己的庫存提供武器給烏克蘭，這意味著從擁有艾布蘭戰車的盟友手中購買、翻新，然後送往烏克蘭，此一過程曠日持久，數個月甚至數年戰車都上不了戰場。

與此同時，美國將培訓烏克蘭軍隊維護和操作戰車，以及透過「聯合兵種機動」戰術，幫助他們將武器整合到整體行動中。

A2型戰車外觀與A1型相似，且有重新設計過的車長武器塔頂，擁有較佳的瞄準能力，以及適用所有天氣和戰場條件的獨立熱影像儀。

據知情人士透露，聯邦政策規定出口艾布蘭戰車，不得包含美軍使用的貧化鈾等機密裝甲套件。在將戰車出售給其他國家之前，美國會除去這些機密裝甲套件。（譯者：陳昱婷／核稿：嚴思祺）