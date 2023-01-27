《芝麻街》之父辭世！「受女兒啟發」打造傳奇節目　網湧哀悼

▲ 莫瑞塞特2019年出席活動的身影。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國長壽兒童節目《芝麻街》是陪伴許多人長大的童年回憶，創辦人之一、心理學家莫瑞塞特（Lloyd Morrisett）傳出於本月辭世，女兒茱莉（Julie Morrisett）已經證實，父親15日在聖地牙哥的家中離世，享耆壽93歲。

根據《紐約時報》，莫瑞塞特1929年11月出生於奧克拉荷馬市，在紐約州揚克斯和洛杉磯長大，父親是加州大學洛杉磯分校（UCLA）教育學教授，母親則是家庭主婦。他1951年在俄亥俄州歐伯林學院（Oberlin College）取得哲學學士學位，在UCLA攻讀2年後，1956年取得耶魯大學實驗心理學博士學位，

他在柏克萊加州大學任教2年後離開，加入社會科學研究會（Social Science Research Council），接著進入卡內基基金會，擔任主席加德納（John Gardner）行政助理，後來成為副主席。

1966年他擔任基金會副主席期間，在電視製作人庫尼（Joan Ganz Cooney）舉辦的晚宴上提到，么女莎拉（Sarah）非常愛看電視，周末會盯著電視測試卡（Test Card，彩色條紋訊號）直到卡通開播，甚至連廣告歌曲都會唱。

女兒的觀看習慣啟發莫瑞塞特，讓他想到若教育能兼具娛樂性，兒童就能輕鬆學會閱讀、寫作和算數。有了這個念頭後，他和庫尼等人開始為學齡前兒童設計節目。

他們走訪教育學家、動畫師、木偶師、心理學家、電影製作人等，完成一項《電視對學齡前教育的潛在用途》（The Potential Uses of Television for Pre-School Education）研究，成為《芝麻街》的藍本。也多虧莫瑞塞特的人脈和手腕，四處奔走募款800萬美元，節目才得以上檔，於1969年11月10日首播。

莫瑞塞特逝世消息一出，許多從小看《芝麻街》長大的網友紛紛發文哀悼，「沒有任何兒童節目比得上《芝麻街》」、「一個世代的小孩因為有你而更好」、「《芝麻街》為許多孩子帶來益處」、「史上最偉大的節目之一」。