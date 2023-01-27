美FDA分析：一天打完「BNT次世代疫苗+流感疫苗」　恐增中風風險

▲ FDA目前仍建議同時接種次世代加強劑及流感疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國出現130起長者施打輝瑞/BNT雙價新冠疫苗後中風的案例，食品藥物管理局（FDA）一項小型官方分析指出，同一天接種BNT次世代疫苗和流感疫苗，恐怕增加中風風險。

美國FDA及疾病控制預防中心（CDC）先前發現，BNT次世代疫苗可能與長者腦中風有關。FDA對該疫苗進行獨立審查，檢視疫苗傷害資料庫時，發現同一天接種二種疫苗和中風之間的初步關聯，分析結果在26日一場外部專家會議上公開。

美國一個疫苗監測系統本月稍早指出，抗Omicron疫苗與65歲以上長者缺血性中風風險升高可能有關。持續調查這項關聯的FDA官員指出，其中多數患者同一天也接種流感疫苗，可能是其中一項因素。

小型政府疫苗即時監測系統「疫苗安全資料鏈」（Vaccine Safety Datalink）去年11月注意到，在65歲以上族群中，注射新冠疫苗和中風可能存在關聯。調查人員發現，資料庫約55萬名患者中，有130名長者在接種BNT雙價疫苗後21天內發生中風，一名70多歲長者中風1個月後去世，中風被判定為可能死因。

但官員表示，整體來說中風風險似乎隨時間降低，削弱其與新冠疫苗的關聯。FDA生物統計部門副主任佛希（Richard Forshee）也向獨立疫苗委員會聲稱，現有數據表明，雙價疫苗對65歲以上長者沒有安全風險。

▲ 感染流感或新冠同樣也可能引發中風，因此衛生官員仍建議接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

FDA檢視425萬名接種BNT雙價加強劑的長者數據，未發現中風風險提升情形，審查「疫苗不良事件報告系統（VAERS）」資料庫也沒有找到，還聯絡國際衛生機構及輝瑞公司，但疫苗與中風的關聯都沒有得到證實。

直到FDA審查員進行這項小型分析，才表明長者在同一天、同時接種BNT抗Omicron加強劑與高劑量或佐劑（adjuvanted）流感疫苗，可能使中風風險提升。

白宮正大力推動疫苗接種，今冬已有數百萬美國人同時注射這二種疫苗。白宮疫情協調員吉哈（Ashish Jha）去年9月就曾表示，「我相信這就是為什麼上帝給我們二隻手臂，一隻用來注射流感疫苗，另一隻注射新冠疫苗。」

FDA正啟動一項更大型的研究，以檢視同時接種新冠及流感疫苗的潛在安全問題，結果將影響FDA明年冬季是否繼續建議同時接種二種疫苗。不過，衛生官員目前仍建議這麼做，因為感染流感或新冠病毒也會提升中風風險。

未參與這項分析的匹茲堡大學醫學院教授吉拉（Walid Gellad）則表示，此問題仍需進一步調查，但考慮到疫苗對長者的益處，他認為改變現行做法沒有意義。