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女兒腦病變又罹癌！老母照顧38年「心累放手」　下藥毒死她後輕生

▲▼身障,病患家屬。（示意圖／CFP）

▲南韓仁川60多歲婦女殺害悉心照料38年、罹患腦病變與大腸癌的女兒。（示意圖，非新聞當事者／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓仁川一名64歲的婦女，照顧她患有腦部病變的女兒長達38年，身心極為疲乏，且也擔負極大的經濟損失，去年5月得知女兒被診斷罹患大腸癌第三期，因擔憂自己死後女兒無人照顧，於是先殺害女兒，接著自己服用安眠藥輕生。最近，南韓法院一審判處她3年徒刑、5年緩刑，檢方最後決定停止提出上訴。

根據《韓聯社》、《時事Journal》，64歲婦女A某的大女兒B某從出生後便被診斷罹患1級腦部病變以及難以治癒的癲癇症，從小到大不僅左側肢體癱瘓、智能障礙導致無法透過言語溝通、生活無法自理，甚至大小便也需家人悉心照料，身為母親的A某就這麼把屎把尿38年，丈夫則因為擔起家庭生計而分居，長年來A某身心靈已極度疲憊。

A某與女兒住在仁川廣域市延壽區的某棟公寓，在悲劇發生的4個月以前，女兒去年1月被醫師診斷罹患大腸癌第三期。對此，A某感到既悲觀、又絕望，去年5月23日下午4時30分，她先是下安眠藥讓女兒昏睡、將女兒殺害後，接著自己才服用安眠藥輕生；不過經過6個小時後，兒子C某返回住處發現異狀，才能及時挽回A某的生命。

去年12月法院開庭時，仁川地方檢察廳向法院請求判處A某12年徒刑。A某的兒子、死者B某的弟弟C某向法官表示，希望能輕判母親，「姊姊（B某）長年以來無法透過言語表達意見，即便如此，媽媽的母愛並沒有因此不同，她怕姊姊身上傳出屎尿臭味，每天幫她洗澡、為她穿漂亮的衣服，像掌上明珠般養育她。」

B某補充，「雖然我姊被診斷得到癌症後，我媽過得相當辛苦，卻還是對化療懷抱希望，直到姊姊血小板數值下降，導致無法再進行化療、身體出現瘀傷後，我媽才感覺到永無止盡的痛苦。姊姊很可憐、但我媽也很可憐。」

報導指出，當時A某體重急遽減輕、身心靈極度疲累，甚至經常向兒子表示要去看精神科。

A某則是非常自責，當場在法庭上飆淚痛哭，「我確實是未盡職責的壞媽媽！我應該要跟著女兒一起死才對，我對女兒非常愧疚。」

今年1月19日，仁川地方法院刑事14部判處A某3年徒刑、緩刑5年，法院對此表示，「照顧罹患身心障礙的家人，在國家與政府、社會支援極度缺乏的狀況下，只能依靠著那一份責任感，身心靈遭遇極大痛苦。此次事件的責任，也難以單純向被告究責。」

報導分析，檢方原本向法官求處12年徒刑，當法院判處的徒刑時間少於求刑一半以上時，檢方原則上會提出上訴，不過考量到被告A某長達38年悉心照料患有重度身心障礙的女兒，最後決定停止提出上訴。

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