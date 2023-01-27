丈夫癌逝「保險套工廠」是元凶！　她怒控接觸1毒物害命

▲瑪莉亞（左）指出，丈夫查爾斯（右）在保險套工廠長時間接觸石棉，因而罹患間皮瘤病逝。（圖／翻攝hja.net）

記者吳美依／綜合報導

英國男子查爾斯（Charles Phillips）罹患間皮瘤病逝，遺孀瑪莉亞指出，丈夫在一間保險套工廠服務36年，長時間接觸致命化學物質石棉，因而生病去世。她如今希望替老公討回公道，也呼籲曾在此工作的人出面提供資訊。

《每日星報》等媒體報導，倫敦橡膠有限公司（London Rubber Company Limited）專門生產乳膠與橡膠產品，包括手套及保險套，也被認為是英國最大保險套工廠之一，但現已關閉東倫敦廠區，移往海外。

查爾斯1956-1992年間在此服務，工作內容包括調配化學物、維修石棉填料管線、清理化學槽內殘留物，也會大量使用工業滑石粉，最後在2021年6月不敵病魔。

▲逾80%間皮瘤病例是因為暴露在含有石棉的環境而導致。（圖／取自免費圖庫pixabay）



間皮瘤（mesothelioma）是一種覆蓋內臟表面薄層組織的罕見癌症，逾80%病例都是因為暴露在含石棉環境而引起，暴露程度越高，致命風險越大。

法律援助事務所「霍奇瓊斯與艾倫」（Hodge Jones＆Allen）處理過大量石棉致癌訴訟，合夥人洛維特（Isobel Lovett）強調，若要為受害者尋求正義，證人及證詞至關重要，呼籲曾在同公司服務的員工現身說法。

洛維特說，「歷史上的石棉接觸案件依然影響許多人，就像查爾斯一樣，他在工作時接觸石棉數十年後罹患間皮瘤。遺憾的是，在查爾斯直接獲知自己接觸致癌石棉纖維資訊的很久之前，他就已經過世了，不幸為了工作奉獻而付出最終極代價。」