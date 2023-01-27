她孤獨死「淪木乃伊」　生前寫下1句遺言太心酸！離世4年無人知

▲蘿拉死亡將近4年後才被發現。（圖／翻攝alangreenwoodfunerals）

記者吳美依／綜合報導

英國38歲女子蘿拉（Laura Winham）被發現陳屍公寓地板上，遺體已成木乃伊狀態，推測死亡時間將近4年，無人聞問。她出生就罹患罕見疾病，後來又飽受精神疾病所苦，甚至為此拒絕與家人聯繫，生前在日曆寫下遺言「我需要幫助」，令人格外鼻酸。

蘿拉出生就罹患「眼耳脊椎發育異常症候群」（Goldenhar syndrome），導致心臟虛弱、聽力不全、脊椎彎曲，後來又被診斷出思覺失調症，飽受幻聽及幻覺所苦，並且因此與家人撕破臉。2021年5月，她已經3年7個月未接受醫療團隊或社福機構檢查，警方接獲母親及弟弟通報破門而入，這才發現遺體。

《太陽報》報導，蘿拉推測死於2017年11月，生前一個月被警方發現「幾乎沒有食物可以吃，生活無法自理」，於是通報社福機構。不過，社福機構打電話連繫無果，僅把食物銀行及支援團體資訊寄過去，完全沒有收到回覆，就在2周後宣告結案。

▲蘿拉生前與家人斷絕聯繫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



根據社會住宅協會員工說法，蘿拉2014年開始就「過得不太好」，不僅非常瘦弱，沒有任何朋友，還深信「所有人都在監視她」。姊姊妮琪（Nicky）表示，「她相信自己腦中的那些聲音，這讓她與我們、她自己的家人反目」。

妮琪回憶，蘿拉在一個充滿愛與支持的家庭長大，努力克服障礙，完成大學學業，但後來因為病痛纏身，過得非常艱辛，就連與家人聯繫都承受「巨大壓力」，最終只好交由專業人士照顧，「我們一直希望她能在專業協助下好轉，我們有一天能夠恢復聯繫」。

蘿拉的家人如今準備調查確切死因，並且釐清她生前最後一段時光。妮琪說，「只要想到她最後幾年是怎麼過的，就讓人心碎。無法求助，沒有人陪在身邊。太悲慘了。」