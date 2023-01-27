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埃及發現「最古老」木乃伊！全身包裹金箔　距今已有4300年歷史

▲▼埃及考古團隊26日在薩卡拉的左塞爾階梯金字塔進行挖掘，宣稱挖到最古老的非皇室成員木乃伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及考古團隊26日在薩卡拉的左塞爾階梯金字塔進行挖掘，宣稱挖到最古老的非皇室成員木乃伊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

古埃及為世界四大文明古國之一，至今為止出土無數的木乃伊以及珍貴文物。埃及考古團隊於當地時間26日宣布，他們在古王國時期大型墓地薩卡拉（Saqqara）出土4300年來未曾打開過的石棺，並在裡面發現用金箔包裹的木乃伊，據稱是埃及有史以來最古老、最完整的非皇室木乃伊。

根據《BBC》報導，埃及前任文物部長、著名考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）於26日表示，埃及考古團隊在開羅以南30公里的大型墓地薩卡拉發現密封4300年的巨大石灰石石棺，當中發現裹屍布鍍上金箔的木乃伊，該座墓室位於墓地底下15公尺深的豎井，該木乃伊是一名叫做赫卡謝佩斯（Hekashepes）的男子遺骸，他生前並非埃及皇室成員。

▲▼埃及前文物部長、考古專家哈瓦斯在階梯金字塔前接受專訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及前文物部長、考古專家哈瓦斯在階梯金字塔前接受專訪。（圖／達志影像／美聯社）

薩卡拉至今仍屹立著最古老的階梯式金字塔，該座金字塔建成於西元前27世紀，至今已有3000多年的歷史，是聯合國教科文組織指定的世界遺產，有著10多座金字塔，在古埃及定都孟菲斯時，薩卡拉是孟菲斯的「死者之城」。

考古團隊還在該處發現另外3處墓室、12尊雕像和陶器。包括名為庫努姆傑德夫（Khnumdjedef）的木乃伊，他生前是第五王朝最後一位法老時期的祭司兼督察員，負責監督貴族；另一具木乃伊則為梅里（Meri），他是一名埃及皇室高級官員，被賦予「保密人」頭銜，被賦予舉行特殊宗教儀式的義務。

最後一具木乃伊則名為費泰克（Fetek），他生前是法官兼作家，考古團隊還發現了該地最大的雕像。

▼埃及考古團隊挖掘到雕像、陶器等多項文物。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼埃及考古團隊挖掘到雕像、陶器等多項文物。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼埃及考古團隊挖掘到雕像、陶器等多項文物。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼埃及考古團隊挖掘到雕像、陶器等多項文物。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼埃及考古團隊挖掘到雕像、陶器等多項文物。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼埃及考古團隊挖掘到雕像、陶器等多項文物。（圖／達志影像／美聯社）

哈瓦斯表示，這些包括木乃伊在內等各種文物的時間點，約座落在西元前25至前22世紀。同樣參與挖掘任務的考古學家德希什（Ali Abu Deshish）表示，「這些發現對於歷史而言非常重要，因為它們將國王、以及皇室周圍的人群聯繫起來。」

另外，埃及南部城市盧克索（Luxor）的專家也表示，他們在該處發現了一個完整的羅馬時代住宅城市，最久可以追溯至西元2至3世紀，他們發現了住宅、塔樓、金屬作坊，裡面放有罐子、工具、羅馬硬幣。

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