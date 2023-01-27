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殺傷力更強大！美國提供「M1A2艾布蘭坦克」援烏　五角大廈證實

▲▼M1A2艾布蘭坦克（M1A2 Abrams Tank）（圖／達志影像／美聯社）

▲M1A2艾布蘭坦克「明顯」更具殺傷力。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國五角大廈26日證實，美國將向烏克蘭提供「M1A2艾布蘭坦克」（M1A2 Abrams Tank），此款新型號戰車性能顯著升級，不僅具有更現代化的數位系統，也「明顯」更具殺傷力。但發言人辛格（Sabrina Singh）指出，美軍目前沒有多餘庫存，因此還需要數個月轉移。

美國退役陸軍上將、前駐韓美軍暨韓美聯軍司令艾布蘭（Robert Abrams）的父親正是這款坦克命名由來。他指出，先前的M1A1使用模擬信號系統（analog system），而M1A2使用數位系統，兩者差異就像是使用轉盤電話與iPhone，甚至直言M1A2的「殺傷力、生存能力及機動性」都遠遠優於俄羅斯在戰場上擁有的任何武器。

CNN報導，M1A2使用數位系統，官兵能在操作坦克同時分析診斷，不需等待機械工程師測試才能確認出現什麼問題。此外，它除了炮手位置設有熱像儀之外，還有車長獨立熱像儀（CITV），能夠更好地掃描並辨識目標。

▲▼澤倫斯基抵美訪問與拜登會談。（圖／路透社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統拜登。（圖／路透）

此前，外界認為華府擔憂各型號戰車的後勤及維修，因此不願向烏克蘭提供艾布蘭坦克。不過，美國陸軍採購、後勤暨科技助理部長布希（Doug Bush ）解釋，這對美軍的決定並無重大影響，且陸軍沒有、也不需要從頭開始生產新型坦克，而是改造舊有型號，只是「這不意味著它一定很容易或快速」。

▲▼烏克蘭基輔近郊遭俄羅斯空襲。（圖／路透）

▲基輔近郊遭俄羅斯空襲。（圖／路透）

隨著俄軍對基輔等城市發動新一波導彈攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基26日呼籲西方提供更多武器，「唯有透過足夠武器，邪惡的俄羅斯侵略才可以也應該被阻止…多虧提供給烏克蘭的防空系統，以及我國戰士的專業精神，我們設法擊落大部分的俄羅斯導彈及（伊朗製無人機）Shahed，至少挽救數百條性命，也保護了數十座基礎設施。」

澤倫斯基感謝烏克蘭軍隊展現的堅強韌性，也透露基輔深知俄羅斯計畫未來在烏克蘭採取行動。他向民眾保證，政府正在努力對抗莫斯科的行動。

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