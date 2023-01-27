　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女模出賣「超正日本嬤」50年前美照！　台日網友都戀愛了

▲日本正妹模特兒「mirei」分享阿嬤年輕時的超仙美照。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

▲「mirei」和阿嬤都是美女。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

記者張靖榕／綜合報導

日本一名正妹模特兒把阿嬤50年前的「超仙美照」翻拍上傳後，引起日網一陣轟動，甚至登上日本節目，還被台灣PTT鄉民轉發，令網友紛紛驚呼「阿嬤長超級正」、「好好，50年前就流行迷你裙」、「孫女跟阿嬤長超像！正正正」、「阿嬤，我喜歡妳。」

▲▼日本正妹模特兒「mirei」分享阿嬤年輕時的超仙美照。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

▲現年70多歲的阿嬤，穿越時空擄獲21世紀少男的心。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

日本小模「mirei」今年元旦當天上傳阿嬤50年前的青春美照，現年已經70多歲的阿嬤在照片裡青春洋溢，留著一頭波浪長髮搭配時髦的穿搭，學院風的造型和迷人的神情，穿越50多年後在2023年仍然擄獲一大片粉絲。

▼阿嬤渾身仙氣。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

▲▼日本正妹模特兒「mirei」分享阿嬤年輕時的超仙美照。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

▲▼日本正妹模特兒「mirei」分享阿嬤年輕時的超仙美照。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

▲▼日本正妹模特兒「mirei」分享阿嬤年輕時的超仙美照。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

▲▼日本正妹模特兒「mirei」分享阿嬤年輕時的超仙美照。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

照片引起日網騷動後更登上日本TBS電視台的節目，網友比對阿嬤和孫女的照片，紛紛驚呼長得非常像，兩人都是大美女。據mirei本人指出，阿嬤的下廚手藝還非常了得，有許多拿手料理。

▲▼日本正妹模特兒「mirei」分享阿嬤年輕時的超仙美照。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

▲▼孫女遺傳到阿嬤美顏。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

▲▼日本正妹模特兒「mirei」分享阿嬤年輕時的超仙美照。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

PTT鄉民將照片轉發，表示孫女遺傳到了阿嬤的好長相，美圖連發也讓台灣鄉民看得入迷，「阿嬤，我喜歡妳」、「哇塞」、「鼻子好挺」、「這阿嬤好正」、「太正了吧」、「阿嬤應該有混血」、「日本正妹真的好多」、「這阿嬤，我可以」、「阿嬤我不想努力了」。

ET快訊
台南吃網美冰店！她嫌男友停車慢當街扭打　最後都沒吃到
獨／貸款買「川崎忍者」超速撞死人　入獄前淚勸：別越級打怪
10級強風來了！寒流今再襲越晚越冷　連3天6℃最凍時間曝
小行星「接近」地球　今晨將掠過地球上空
德國送烏克蘭「豹2戰車」　俄軍立刻空襲至少11死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

FBI以駭制駭！網攻知名勒索軟體集團　救300受害人擋下40億贖金

NHK：日本擬5／8降級COVID-19為流感等級

俄國白俄選手可能參賽　烏克蘭揚言抵制巴黎奧運

布林肯29日起訪中東　美國憂以巴衝突惡化

美德剛宣布軍援戰車　俄又空襲烏克蘭釀11死11傷

女模出賣「超正日本嬤」50年前美照！　台日網友都戀愛了

全球首款！噴鼻式COVID-19疫苗　印度正式推出

NASA研發核動力太空船　為人類登陸火星做準備

烏克蘭下一步想要西方第四代戰鬥機　歐洲外交官：只是時間問題

小行星「異常接近」地球　直徑8.5公尺將掠過南美洲南端

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

(無標) 逆向撞遊覽車

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

約跳槽遭拒...酒醉保全不滿　超商前「鑰匙插頭」男送醫亡

自小客「逆向直衝遊覽車」　第1視角曝！副駕妻慘死

FBI以駭制駭！網攻知名勒索軟體集團　救300受害人擋下40億贖金

NHK：日本擬5／8降級COVID-19為流感等級

俄國白俄選手可能參賽　烏克蘭揚言抵制巴黎奧運

布林肯29日起訪中東　美國憂以巴衝突惡化

美德剛宣布軍援戰車　俄又空襲烏克蘭釀11死11傷

女模出賣「超正日本嬤」50年前美照！　台日網友都戀愛了

全球首款！噴鼻式COVID-19疫苗　印度正式推出

NASA研發核動力太空船　為人類登陸火星做準備

烏克蘭下一步想要西方第四代戰鬥機　歐洲外交官：只是時間問題

小行星「異常接近」地球　直徑8.5公尺將掠過南美洲南端

不是你不夠好！5個「錯誤戀愛思維」，把愛情越推越遠

她為省錢白土司吃一周！　釣出老手「3招」月花不到4000元

去年風光拿下金鐘獎　琳誼揭「超慘初戀血淚史」：愛情好脆弱

經典賽回顧／莫里納全勤為波國征戰　2023改當主帥

最野小三誘離婚「小洞洞幫療傷」　嗆正宮：妳住院老公和我開房

老台北人的早餐！大稻埕慈聖宮美食　這3家南韓名廚都吃過

FBI以駭制駭！網攻知名勒索軟體集團　救300受害人擋下40億贖金

家人破產爺爺癌逝！蘆洲窮困女童奮發上進獲獎…父母超感動

台灣燈會在台北！2／5開展「三天兩夜才夠逛」　內行曝2種玩法

韓「霸凌MeToo」風波2年了！Lia洗刷冤屈、穗珍神隱　7韓星現況曝

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

Google冷血裁員　20年工程師被「搧耳光」

東亞「奪命寒流」恐成新常態

光頭男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過

貨櫃傳求救聲！打開驚見10歲童「漂流3千公里」

馬斯克：特斯拉競爭對手是中國公司

德點頭援烏豹2　俄軍隔天空襲11死

模特兒遭槍殺案！杜特蒂指揮官涉案

小行星掠過地球　距離異常接近

日本擬5/8降級COVID-19為流感等級

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

4歲弟落河失蹤　2天後鱷魚揹屍回家了

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

飛機發動機沒關！地勤走過被吸入慘死

更多熱門

相關新聞

日本擬5/8降級COVID-19為流感等級

日本擬5/8降級COVID-19為流感等級

日本放送協會（NHK）今天報導，日本政府計劃在5月8日調降COVID-19分類等級等同於季節性流感，有望大幅鬆綁相關防疫限制。

8年級表堂弟妹全買房　租屋哥卻笑：太衝動

8年級表堂弟妹全買房　租屋哥卻笑：太衝動

驚揭老公是同志網黃！她崩潰：除夕還約砲

驚揭老公是同志網黃！她崩潰：除夕還約砲

北韓首都「封城5天」是真的！俄使館PO公文

北韓首都「封城5天」是真的！俄使館PO公文

即／濟州航空客機「引擎故障」緊急折返！

即／濟州航空客機「引擎故障」緊急折返！

關鍵字：

日本阿嬤PTT日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

醫師超強4口訣！他一年狂減60公斤

桃2偵查隊長聚餐黑道　遭記大過

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

錯過會後悔一輩子極品情人星座

60歲糖尿病婦人血糖忽飆高　醫師揪出凶手竟是它

8年級表堂弟妹全買房　租屋哥卻笑：太衝動

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面