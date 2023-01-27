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小行星「異常接近」地球　直徑8.5公尺將掠過南美洲南端

▲▼小行星「2023 BU」將以非常接近地表的距離掠過地球。（圖／NASA）

▲小行星「2023 BU」將以非常接近地表的距離掠過地球。（圖／NASA）

記者王致凱／綜合報導

美國太空總署（NASA）公布消息說，一輛廂型車大小的小行星，將於台灣時間27日上午掠過地球，屆時該顆小行星距離地球表面的最近距離僅3600公里左右，甚至比許多位在同步軌道的人造衛星更接近地球，是目前發現最近的一次近地小行星之一。

NASA表示，小行星「2023 BU」將於美東時間26日下午4時27分（台灣時間27日上午8時27分）掠過南美洲南端上空，雖然距離地表相當近，但並沒有撞擊風險。NASA說，「2023 BU」直徑約為3.5至8.5公尺，即使撞擊地球也會在大氣層中解體，至多會有一些較大的碎片成為隕石落到地表。

這顆小行星是業餘天文學家鮑里索夫（Gennadiy Borisov）於克里米亞的天文台發現，經全球多個天文台進行數十次觀測後，天文學家確定其軌道。NASA噴氣推進實驗室近地天體研究中心負責維護的「哨兵」（Scout）撞擊風險評估系統迅速確認，該小行星將會掠過地球。

NASA近地天體專家法諾奇亞（Davide Farnocchia）表示，「2023 BU」小行星是有紀錄有來已知最接近地球的近地天體，雖然「哨兵」系統很快就排除了撞擊的可能性，但仍能預測出「2023 BU」小行星將「異常接近」地球。

受到地球引力影響，「2023 BU」掠過地球後其繞行太陽的軌道將發生改變，公轉一周將從原本的359天增加至425天。

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