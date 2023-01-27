德國點頭送烏克蘭豹2戰車　俄軍隔天立刻發動空襲「至少11死」

▲烏克蘭基輔近郊遭俄羅斯空襲。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

德國和美國承諾向烏克蘭提供先進主力戰車後，俄羅斯軍隊26日再度對烏克蘭基礎能源設施發動新一輪空襲，造成至少11人死亡。俄軍近期大約每兩周便會發動一次空襲，最新一次就發生在德國承諾提供豹2坦克後，警告意味濃厚。

根據美聯社報導，德國25日承諾向烏克蘭提供豹2主力戰車，同時也等同向其他擁有豹2坦克的同盟國開綠燈，讓各國都能夠放心向烏克蘭提供更多援助，也意味著北約加深在俄烏戰爭中的參與程度。

烏克蘭當局表示，俄軍26日在烏克蘭十多個省份再次發動飛彈和自爆無人機空襲，目標大多是發電廠和其他關鍵基礎設施，共造成11人死亡，另有11人受傷。基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）表示，其中在基輔有1人不幸喪命，為2023年以來首例。

烏克蘭武裝部隊司令扎盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）表示，這波空襲俄軍共發射55枚飛彈，其中47枚成功被烏軍攔截。

俄烏開戰近一年，烏克蘭當局希望德國能援助豹2坦克，經歐洲盟友近期施壓後，德國終於在25日點頭，承諾將從德國聯邦國防軍庫存中抽調14輛德製豹2A6坦克。莫斯科則認為，提供先進戰車等同「直接涉入衝突」。