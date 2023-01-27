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心理學家揭「媽媽群組」真相！　新手媽壓力爆表：超危險

▲▼媽媽,母親,育兒,手機。（圖／CFP）

▲現代許多新手媽媽在懷孕時，就會在臉書或Line加入所謂的「媽媽群組」。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

現代許多新手媽媽在懷孕時，就會在臉書或Line加入所謂的「媽媽群組」，和其他媽媽一起分享育兒資訊或心情，但專家指出，其實媽媽之間的比較心態，讓加入群組的媽媽更容易出現焦慮、緊張的情緒，「這是件非常危險的事。」

根據《紐約郵報》報導，來自紐澤西的瑪莉（Mary Graber）在女兒出生前就加入了一個臉書的媽媽群組，某天半夜她一邊餵奶，一邊瀏覽著上面的訊息，結果發現裡面有則貼文，許多人群起留言圍攻一名想要抱著孩子睡覺的媽媽，「我看到這些惡毒的言論後，突然覺得想抱著孩子睡覺的自己非常糟糕。」

這些批評的留言包含「你害她沒有你的話永遠不會睡」、「你破壞了她的睡眠習慣」、「這樣她永遠無法學會自己睡嬰兒床上」。雖然社群網站上的媽媽群組，可以提供各種育兒資訊，但也可能伴隨著各種對媽媽育兒方式的批判性言論。

佩柏戴恩大學（Pepperdine University）教授艾瑪洛（Lauren Amaro）進行的一項研究顯示，當媽媽瀏覽群組訊息時間越長時，她們體內的「壓力賀爾蒙」皮質醇水平就越高，「當媽媽不斷對照自己跟其他媽媽的集體想法，而非照著『我覺得這樣對我的孩子最好』的想法時，很難真正地成為父母。」

紐約心理學萊絲莉（Lesley Koeppel）警告，盡量不要在網路社群上尋找育兒意見，「這非常危險，有部分的女性會充滿敵意，她們其實就像發問的媽媽一樣沒有安全感。」

來自佛州的海莉（Hayleigh DeGiorgio）是兩個孩子的母親，她生第一個孩子時，退出了一個媽媽群組，因為當她在詢問母乳的替代配方奶推薦時，居然遭到各種批評攻擊。

海莉說，「我出院後遇到一些問題，不得不使用配方奶，但她們說我又可悲又懶惰，母乳才是最好的。」當她意識到女性之間相互比較的競爭本性後，她就決定脫離這些群組，「我試著相信我自己。」

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