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每天嗑生牛肉2年！他上廁所「肛門鑽出2公尺絛蟲」　蠕動畫面曝光

▲▼他狂吃生牛肉　2m蛔蟲從肛門掉出來。（圖／翻攝自TikTok／tex2499）

▲男子長期食用生牛肉料理，沒想到肛門竟鑽出了一條2公尺長的絛蟲。（圖／翻攝自TikTok／tex2499）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名男子連續吃了2年多的生牛肉後，某天上廁所時驚訝發現肛門鑽出了一條2公尺長的絛蟲，嚇得他再也不敢吃生牛肉了。

據泰媒報導，這位名為「@Tex2499」的網友，日前在TikTok分享了這起恐怖事蹟。他在影片中透露，由於他很愛吃泰式一道叫做Soi Ju（ซอยจุ๊）的生牛肉料理，因此他過去2、3年常常會將生牛肉切成薄片蘸辣醬來吃。

不過，長期吃生食一段時間後，他的腹部最近開始感到不適，不時會嚴重腹瀉，於是他便到藥局去買驅蟲藥服用。1月10日上午，@Tex2499突然感覺腹部傳來一陣絞痛，想要拉肚子，於是他立刻衝進廁所解放。

**以下畫面恐引起不適**

@tex2499

เตือนภัยพยาธิออกตูด กินของดิบ พวกซอยจุ๊ก้อยซกเล็ก

♬ เสียงต้นฉบับ - เดอะสะแตก

然而令他驚訝的是，他在上完廁所後，肛門的括約肌居然鑽出了一隻絛蟲，他用鑷子將蟲抓起來後，赫然發現這條蟲居然有2公尺長，讓他傻眼不已。男子還展示了這條白色蟲子在浴室地板上緩慢蠕動的畫面，場面觸目驚心。

這名網友認為，他的腹痛與寄生蟲都是因長期服用生牛肉所引起，因此他在影片中也警告人們不要吃生食。泰媒指出，Soi ju是泰國東北部的一道美食，人們會將生牛肉和內臟切成小塊後淋上辣醬吃下，不過這道生牛肉料理具有健康隱患，並可能引起寄生蟲或膽管癌。

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