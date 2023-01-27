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借錢銀行卡被扣！她靠高利貸發薪過活23年　查賬才知早已多還9倍

▲▼銀行卡。（圖／CFP）

▲祖萊達因為向高利貸借錢交出銀行卡，導致她23年來賺取的薪水都被人拿走。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞53歲的馬來女教師祖萊達，多年前向高利貸借錢後，銀行卡竟被非法扣留長達23年，導致她每月薪水下來後，只能向高利貸乞討一點微薄的生活費過活。最近，祖萊達再也受不了向政府求援後，才終於領回暌違已久的銀行卡，而當局經過計算後，發現受害者最後償還的金額居然是借貸金額的9倍之多。

綜合當地媒體報導，祖萊達過去因家庭面臨經濟問題，在1999年向高利貸借了馬幣1.5萬令吉（約新台幣10萬元），以協助丈夫渡過難關。不料，高利貸居然要她交出銀行卡作為借貸條件，而祖萊達每月高達馬幣6000令吉（約新台幣4.2萬元）的薪水也全數落入高利貸手中，而她只能向高利貸領取微薄的生活費過活。

祖萊達表示，「我有一份很好的職業，但我卻過得像在乞討一樣，因為我被扣除還貸餘額後，每月只能領到100到400令吉（約新台幣700到2800元）的生活費。」祖萊達也曾在最初償還貸款的幾年後，詢問高利貸自己的欠款還有多少，不過高利貸並未正面回應，僅表示「你還沒還完」。

由於祖萊達並沒有其他存款，因此她必須依賴銀行賬戶的錢來養3個小孩，而高利貸每個月給她的錢並不足以維持生活，「我有一段時間甚至連續半年完全沒有獲得任何錢，因為我所有的工資都被高利貸拿走了」。祖萊達也曾嘗試到銀行辦理一張新的銀行卡，不料被高利貸發現後，居然派出了3名流氓到她學校鬧事，還搶走新卡。

經過了23年後，祖萊達再也受不了這樣的生活，求助於馬來西亞伊斯蘭消費者協會，才終於解決其貸款問題，並拿回銀行卡。祖萊達指出，她在問題解決後如獲重負，似乎重新找回了整個人生。相關協會介入處理後，發現祖萊達支付的貸款總額已超過馬幣13.8萬令吉（約新台幣96萬元），遠遠超過原來的貸款利率。

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