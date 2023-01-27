警察「痛風跛腳」休假中　卻踢了19場足球賽！活跳跳模樣全被拍下

▲警察裝病騙到全薪休假3個月，結果被發現踢了19場足球賽。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國萊斯特郡（Leicestershire）一名男警察因痛風請病假，以全薪休假3個月，他聲稱腳痛到無法在家工作，甚至在直屬上級面前一瘸一拐地走路，證明自己痛風非常嚴重。結果被揭穿這一切都是在演戲，病假期間做兼職房產租賃經理，還踢了19場五人制足球賽，生龍活虎的樣子全被錄影存證。

根據《鏡報》等英國媒體報導，一個不當行為調查小組發現，萊斯特郡安德比（Enderby）社區警察哥拉尼亞（Jay Gorania）在2021年10月12日第一次因痛風請病假，他聲稱自己腳痛嚴重，甚至沒辦法在家工作，在上級面前跛腳走路，用偽造的全科醫生診斷信換取全薪休假3個月，結果被發現他在休假期間一邊兼差，擔任租賃和出租物業投資組合的經理人。

更誇張的是，調查小組取得的幾段影片中，自稱罹患痛風的哥拉尼亞竟然下場踢五人制足球賽，被認識的人發現後錄了下來。經調查，他2021年10月至12月期間出賽19場，被判斷觸犯「極端欺騙罪」後目前已經辭職。

警方法律團隊成員戴夫林（Dave Ring）說，哥拉尼亞的行為是公然的不誠實，是一個極端的騙局，「這需要經過計畫和事先考慮。」在聽證會上被問到欺騙行為時，哥拉尼亞並未反駁，但他否認這屬於不當行為，會這樣做是為了「報復」，因為上級長官曾經因為種族而對他差別待遇，阻礙他的職涯發展。不過理由都被駁回，警方認為這些不滿並不代表他的行為正當。