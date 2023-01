警察「痛風跛腳」休假中　卻踢了19場足球賽！活跳跳模樣全被拍下

▲警察裝病騙到全薪休假3個月,結果被發現踢了19場足球賽。(示意圖,與本文無關/取自免費圖庫pexels)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國萊斯特郡(Leicestershire)一名男警察因痛風請病假,以全薪休假3個月,他聲稱腳痛到無法在家工作,甚至在直屬上級面前一瘸一拐地走路,證明自己痛風非常嚴重。結果被揭穿這一切都是在演戲,病假期間做兼職房產租賃經理,還踢了19場五人制足球賽,生龍活虎的樣子全被錄影存證。

根據《鏡報》等英國媒體報導,一個不當行為調查小組發現,萊斯特郡安德比(Enderby)社區警察哥拉尼亞(Jay Gorania)在2021年10月12日第一次因痛風請病假,他聲稱自己腳痛嚴重,甚至沒辦法在家工作,在上級面前跛腳走路,用偽造的全科醫生診斷信換取全薪休假3個月,結果被發現他在休假期間一邊兼差,擔任租賃和出租物業投資組合的經理人。

更誇張的是,調查小組取得的幾段影片中,自稱罹患痛風的哥拉尼亞竟然下場踢五人制足球賽,被認識的人發現後錄了下來。經調查,他2021年10月至12月期間出賽19場,被判斷觸犯「極端欺騙罪」後目前已經辭職。

警方法律團隊成員戴夫林(Dave Ring)說,哥拉尼亞的行為是公然的不誠實,是一個極端的騙局,「這需要經過計畫和事先考慮。」在聽證會上被問到欺騙行為時,哥拉尼亞並未反駁,但他否認這屬於不當行為,會這樣做是為了「報復」,因為上級長官曾經因為種族而對他差別待遇,阻礙他的職涯發展。不過理由都被駁回,警方認為這些不滿並不代表他的行為正當。

