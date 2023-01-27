男子被分手「殘忍分屍」女友　提5屍袋畫面曝！清潔婦誤闖意外破案

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國曼谷一名男子因女友想分手，竟然直接在高級公寓的4樓租屋處殺害女友，並在浴室將其分屍，裝入5個黑色塑膠袋。結果一名清潔婦不小心進錯房間，誤闖了犯罪現場，雖然當時男子不在家，但家中充滿一股血腥味，浴室水龍頭還開著，通報物業管理人員案件才曝光。

▲泰國男子預謀殺害女友，棄屍畫面曝。（圖／翻攝自YouTube）

綜合泰媒報導，這起事件發生在2022年9月28日，35歲男子翁薩哈（Chanwit Wongsahak）曾和30歲女友歐若南（Oranan）一起在房地產公司工作，經常在案發的公寓見面，但翁薩哈後來被解雇了，維持兩年多的情侶關係開始變得冷淡。女友試圖和他分手，也不願對外透露他們在談戀愛，兩人因此大吵一架。

翁薩哈約女友在承租的公寓見面，拿出事先準備的凶器，將女方活活打死，翁薩哈整晚不動聲色地與死者共處一室，直到隔天9月29日上午才走出房間，購買了額外的肢解工具，回到公寓後在浴室將其分屍。9月30日晚間，翁薩哈提著黑色大垃圾袋搭電梯外出棄屍的監視器畫面被錄下，隨後開著白色轎車，將5個裝有遺體的塑膠袋掩埋在高速公路下的土壤中。

警方接獲消息進入案發公寓，翁薩哈表現冷靜並未拒捕，現場坦承犯行後即遭拘留。鑑識人員在房間、浴室地板都發現了血跡反應。警方和法醫部門後來帶著翁薩哈前往棄屍地點，在回填的土堆中挖掘出被分屍為7塊的死者遺體，犯案用的刀械工具、手機和筆電則被丟棄至河中，經潛水人員搜索後尋獲部分證據。