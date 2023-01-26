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日媒曝：美前印太司令下周訪台！　曾示警「中國6年內武力犯台」

▲▼美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 前美國印太司令部司令戴維森。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前印太司令部司令、退役海軍上將菲利普．戴維森（Philip Davidson）傳出將於下周訪台，會見總統蔡英文等政要。他2021年曾預估，北京將在6年內武力犯台，這份2027攻台時間表很快就成為各界關注焦點，而他的看法至今並未改變。

《日經亞洲》26日披露，正訪問日本的戴維森將於30日抵達台灣，以普通公民（private citizen）身份來訪，預計會晤蔡英文和其他領導人。消息人士透露，他2021年4月退休後就一直計劃訪台，但須尋求美國海軍批准。

他本周則在笹川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation）安排之下到訪日本，他擔任該基金會諮詢委員，訪日期間向執政的自民黨發表演說，並會見駐日美軍、日本自衛隊官員。

戴維森2018年至2021年間領導印太司令部，即美軍最大統一作戰司令部。他擔任從美國西海岸到巴基斯坦東部海域、從北極到南極地區的行動指揮官，以夏威夷為基地，指揮美國太平洋艦隊、美國太平洋空軍、美國太平洋陸軍和美國太平洋海軍陸戰隊。

他2021年3月出席參議院軍事委員會聽證會，共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）問及台海潛在衝突時間表時回答，「這種威脅在這10年內顯而易見，實際上是在未來6年內」。此後這份2027時間表成為華府政策圈爭論焦點，甚至受到全球關注。

他在東京接受《日經亞洲》訪問時表示，這項看法至今並未改變，「我依然認為這是個令人擔憂的10年，仍然擔心從現在到2027年這段時間」，中國國家主席習近平去年10月在中共20大上重申不放棄武統台灣，就是戴維森沒有改變預測的主要因素。

他指出，習近平的表態和拒絕放棄武統都破壞西太平洋安全，不僅影響台灣安全，更影響台灣所有鄰國及美國安全。他認為中國將在未來10年內繼續增強軍力，削弱美國威懾，這也是他如此重視美日同盟及美日國安戰略合作進展的原因，並稱讚日本大幅增加國防開支，增強反擊能力的決定。

戴維森訪台在即，新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也傳出可能來台。美國政治媒體「酒杯新聞」（Punchbowl News）23日披露，五角大廈正初步計劃他的台灣行，預計將在春季到訪。此前，前任眾院議長裴洛西去年8月訪台過後，中國以大規模軍演回應，部分導彈落入日本專屬經濟海域。

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