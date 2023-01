烏克蘭「黑海明珠」敖德薩　列入UNESCO世界遺產

▲聯合國教科文組織(UNESCO)將有「黑海明珠」之稱的烏克蘭敖德薩(Odesa)歷史中心列入世界遺產名錄。(圖/翻攝推特)

文/中央社巴黎25日綜合外電報導

聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)今天不顧俄羅斯反對,將有「黑海明珠」之稱的烏克蘭南部港口城市敖德薩(Odesa)歷史中心列入世界遺產名錄。

法新社報導,UNESCO世界遺產委員會的21個成員國以6票贊成、1票反對和14票棄權,同意將敖德薩的指定區域列入世界遺產名錄。去年2月入侵烏克蘭的俄羅斯一再試圖延後投票程序。這項投票承認該地的「傑出普世價值」和「全人類都有保護它的責任」。

在做出這項決定後,UNESCO秘書長阿祖萊(Audrey Azoulay)表示:「雖然戰爭仍在持續中,但敖德薩申遺成功體現我們的共同決心,即確保這個在世界動盪中始終屹立不倒的城市免遭進一步破壞。」

It is a southern Ukrainian port city of Odesa. Today, the Historic Center of Odesa has been included in the list of World Heritage in Danger. pic.twitter.com/r6kEmCZgjb