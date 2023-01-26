烏克蘭全境「空襲警報狂響」　恐有30多枚彈襲！基輔至少1死2傷

▲ 此前第聶伯羅一棟公寓遭俄軍空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄開戰第337天，烏克蘭全境26日上午通勤時段響起空襲警報，恐怕有多達逾30枚飛彈來襲，防空部隊正奮力擊落，基輔傳出爆炸巨響，至少已有1死2傷。而美國及德國此前才宣布支援烏克蘭數十輛主戰坦克，招來俄羅斯譴責，這是極其危險的決定。

綜合《衛報》及《路透社》，烏克蘭26日上午對全國各地發出空襲警報，尼古拉耶夫、日托米爾等地都響起警報聲，基輔發生爆炸，文尼察至少傳出6起爆炸聲，利沃夫州長呼籲居民避難，南部敖德薩地區也疑似竄出煙霧。

基輔防空系統已經啟動，許多民眾上班路上聽見警報聲，紛紛躲到地鐵站內。《路透社》記者在距離基輔約30公里處聽見導彈低空飛過的聲響，基輔傳出至少2起巨大爆炸聲，市長克里契科（Vitali Klitschko）稍早證實，俄軍導彈擊中戈洛西伊夫（Holosiivs'kyi）一棟非民宅建築，造成1死2傷。

根據烏克蘭公共廣播公司Suspilne，空軍發言人表示，預計這波空襲將有逾30枚飛彈來襲。總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）聲稱，第一批俄軍導彈已被擊落；基輔市政府則稱，有15枚飛向基輔的巡弋飛彈被防空系統擊落。

此前，烏克蘭持續要求西方支援現代化坦克，以助烏軍突破俄軍防線，收復南部和東部失土。德國25日終於批准提供14輛豹2坦克，美國也宣布將提供31輛M1艾布蘭（Abrams）坦克。俄國駐德大使涅恰耶夫（Sergei Nechayev）對此指責，德國這項「極其危險的決定」將衝突推向新高度。