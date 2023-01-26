女模「酒瓶塞進巨臀」再拔出來偷喝！馬步一蹲　整罐玻璃瓶消失

記者吳美依／綜合報導

加拿大「大尺碼」色情女模絲蒂芬（Steph Oshiri）擁有55英吋巨臀，並坦承以前常常把一整瓶烈酒「藏進屁股裡」，偷帶進去演唱會買醉，還親自拍影片示範。只見她馬步一蹲，把玻璃瓶塞入恰當位置，再拉拉褲頭整理一番，轉身後竟完全看不出藏了什麼東西。

▲絲蒂芬示範塞酒瓶。（圖／翻攝tiktok@stephoshirii）



28歲的絲蒂芬在第一部影片透露，「我年紀比較小的時候，經常做的一件事就是把裝滿滿的酒瓶藏在我的屁股裡…每次跟朋友去聽演唱會，我都是那個必須藏酒的人。我希望我是在開玩笑。」

由於粉絲「敲碗」想看看怎麼辦到的，絲蒂芬又拍攝影片示範，「來吧，它消失了！」她解釋，由於當時與閨蜜年紀太小，而且沒錢買酒，因此在達到合法飲酒年紀之前，幾乎每場演場會都會這麼做。

▲絲蒂芬（Steph Oshiri）擁有55英吋巨臀。（圖／翻攝instagram@stephoshirii）

絲蒂芬的「派對把戲」迅速爆紅，她起初對此感到很難為情，後來卻靈機一動「考慮把它變成一項服務」，並且詢問粉絲有沒有興趣，「首先，謝謝你們，因為你們剛剛給了我一個很棒的幽默點子」、「你們覺得這有市場嗎？我應該創業嗎？開一間自己的酒吧？」未料，TikTok網友都非常喜歡這個想法，「我要以投資人的身分簽約」、「這可能真的可以做出什麼成績來」、「妳太美麗了」。