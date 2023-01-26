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東亞「奪命寒流」恐成新常態　科學家曝急凍原因：只會更糟

▲▼日本北海道札幌大雪,日本暴雪,日本大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本北海道札幌大雪。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

CNN於25日報導，「從中國到日本，致命寒流（deadly cold snap）正在席捲東亞」，科學家警告，這種極端天氣事件已經成為「新常態」，而且隨著氣候危機惡化，嚴寒情況恐怕只會更糟糕。

南韓漢陽大學氣象學教授芮尙郁（Yeh Sang-wook）認為，氣候暖化導致北極冰蓋融化，北極圈冷空氣通過西伯利亞抵達朝鮮半島，導致現今的極端寒流。他指出，「去年和今年的融冰量都創下紀錄」，海冰溶化時，海洋空間更開闊，更多水氣融入空氣，導致更多降雪，「沒有其他解釋。氣候變遷確實深化了，全球科學家也有共識，這種寒冷現象將進一步惡化。」

美國國家大氣研究中心（NCAR）研究員特倫伯斯（Kevin Trenberth）也同意，「極端天氣事件是新常態，我們肯定可以預期極端天氣將比以前更糟糕。」他指出，聖嬰及反聖嬰的循環影響全球天氣，而通常讓全球氣溫降低的反聖嬰也是造成目前寒流的原因之一。

▲▼ 日本大雪／鳥取縣米子市一片雪白。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本鳥取縣米子市一片雪白。（圖／達志影像／美聯社）

日本內閣官房長官松野博一形容，此波寒流規模是「十年一遇」，25、26日至少4人在清理積雪的過程中喪命，由於大雪與強風影響能見度，新幹線部分路段暫停行駛，國內數百航班取消，造成旅行混亂。

南韓本周發布大雪特報，首爾氣溫降至-15°C，其他城市測得歷史新低溫，許多地方25日深夜至26日持續下大雪，由於嚴酷天氣狀況，觀光重鎮濟州島數百航班取消，客輪也被迫留在港口。氣象廳發言人表示，來自北極的冷空氣穿越俄國及中國後「已經直接抵達南韓」。此外，北韓部分地區也被預測出現-30°C低溫。

▲▼濟州島24日因暴風雪所有飛機航班停飛，民眾冒雪前往機場等待候補。（圖／路透）

▲南韓濟州島24日因暴風雪停飛所有航班。（圖／路透）

中國最北端城市、黑龍江省的漠河縣22日測得-53°C低溫，成為紀錄以來最低，本周也被預期出現冰霧（Ice fog），也就是極冷情況下，空氣中水分保持液態的天氣現象。該國23日發布寒流藍色警報，氣象部門預測部分地區氣溫暴跌。

亞洲其他地區也感覺得到嚴寒天氣影響。俄羅斯西伯利亞地區的亞庫次克（Yakutsk）被廣泛認為全世界最寒冷城市，本月稍早測得-62.7°C低溫，同樣創下紀錄。阿富汗在塔利班掌權後缺乏人道援助，卻碰上史上最冷之一的冬天，1月初氣溫驟降至-28°C，官員通報至少157人死亡。

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