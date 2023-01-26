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4歲弟落河失蹤！2天後「鱷魚揹屍」回家了　鄉民驚：連咬痕都沒有

記者吳美依／綜合外電報導

印尼東加里曼丹省（East Kalimantan）發生驚人事件，4歲男童韋吉（Muhammad Ziyad Wijaya）在河邊失蹤2天後，遺體竟被一條鱷魚揹在背上「運回」家人身邊。當地搜救單位證實，確實在鱷魚身上找到失蹤孩童，他們推測死因為溺斃，但最令人驚訝的是，孩子遺體非常完整，就連一處咬痕都沒有。

▲▼印尼4歲男童溺斃，2天後鱷魚把遺體揹回來。（圖／翻攝推特）

▲鱷魚把男童遺體揹在背上，游到小艇邊就放下。（圖／翻攝推特）

《羅盤報》、《點滴網》等印尼媒體報導，韋吉18日在馬哈坎河（Mahakam River）河邊失蹤，團隊遍尋無果之際，卻在20日上午7時左右接獲消息。根據家屬與目擊者說法，鱷魚身長約3公尺，在一艘小艇旁卸下遺體後，消失於水下，而此地距男孩最後目擊地點約213公尺。

搜救單位負責人科塔（Melkianus Kotta）說，「他們看見一條鱷魚揹著一具人類遺體，結果那具遺體就是我們正在尋找的孩子。」他推測，韋吉在河邊玩耍時不慎落水溺斃，「我們認為，這隻鱷魚實際上協助了搜索受害者。（遺體）什麼都沒有缺少，一切都完好無損。」

目前尚不清楚男童溺斃的詳細經過，以及死因是否與鱷魚相關，但這起離奇事件登上各大媒體版面，相關片段也在社群媒體瘋傳。儘管至今還沒有人提出合理解釋，但一些民眾認為，鱷魚通常不會直接獵殺人類，可能出於同情或某種本能，把溺斃男童送回人類聚落。

科學網站「研究之門」（ResearchGate）統計指出，在婆羅洲地區，2007-2016年間發生221起鱷魚攻擊事件，並導致129人死亡，其中發生在砂勞越（Sarawak）和東加里曼丹的次數最多。

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