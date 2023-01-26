女大生被撿屍！2男「車上洩慾」完事丟包　她慘遭路過駕駛撞死

▲ 布魯克斯在學校附近的酒吧喝得爛醉，遭性侵後丟包。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國路易斯安那州發生一起恐怖事件，一名女大生在酒吧喝得爛醉，和當天第一次見面的4名男子一起離開，卻被其中2名男子撿屍，在車上遭到性侵後丟包路邊，未料被一輛路過的轎車當場撞死。

根據《每日星報》，19歲女子布魯克斯（Madison Brooks）就讀路易斯安那州立大學二年級，日前在學校附近的酒吧遇見28歲的埃弗里特．李（Everett Lee）、18歲的卡佛（Casen Carver）、華盛頓（Kaivon Deondre Washington）和一名身分不明的17歲少年等一行人，5人整晚不停喝酒。

他們一起離開酒吧時，布魯克斯已經喝得爛醉，走路不穩、無法保持平衡。卡佛向警方供稱，他們5人都上了同一輛車，接著華盛頓和17歲少年要求布魯克斯在後座和他們車震，布魯克斯也同意，但她當時其實已經醉到無法分辨是非。

完事後布魯克斯要求他們載她回家，卻說不出確切地址，這群男子便將她丟包在路邊。當時是15日凌晨3時，布魯克斯站在沒有燈光的地方，這時一名路過的駕駛沒有注意到她在路邊，當場開車撞上她。她送醫急救後仍因傷重不治，死亡當時血液中酒精含量為0.319%，高達該州法定上限的4倍。

撞上布魯克斯的駕駛在車禍發生後馬上停下，沒有受傷也沒有被捕。布魯克斯在酒吧結識的4名男子則涉嫌三級性侵罪，代表嫌犯清楚受害者當時處於昏迷或精神異常，無法抵抗或理解行為的狀態，不過埃弗里特．李及卡佛據稱當時雖待在車上，但沒有參與性侵。

路易斯安那州立大學23日發表聲明哀悼，稱讚布魯克斯是一名潛力無窮的年輕女性，卻受到如此可怕的遭遇，希望法律能夠伸張正義。此外，布魯克斯和4名嫌犯中的3人都未達美國法定飲酒年齡（21歲），該校對此也承諾與當地企業合作，杜絕未成年飲酒行為。