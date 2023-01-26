信徒「瘋爬吊車」獻花祭神！超載翻覆砸死4人　恐怖瞬間曝光

▲部分信徒爬上吊車，導致翻覆死傷意外。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合外電報導

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）發生恐怖事故，一間寺廟舉行祭神慶典時，幾名信徒竟然爬上吊車懸掛端，試圖在最近距離向神祇奉獻花圈，卻導致吊車無法承受重量，重心不穩、當場翻覆，導致4死9重傷，恐怖過程都被目擊者拍下。

《今日印度》等當地媒體報導，本案發生於22日晚間8時15分左右，主要神祇為女神德拉帕蒂（Draupathi）的寺廟湧入數百名信徒祭拜慶祝，現場非常熱鬧。

案發時，爬上吊車的民眾墜落25英尺（約7.6公尺），另一些人則被吊臂砸到。死者年齡介於17-60歲之間，3人當場身亡，1人送醫搶救後仍不治。

警方發言人薩蒂亞姆（Deepa Satyan）表示，這間私人寺廟是私人廟宇，每年都使用吊車進行獻花儀式，未料今年鑄成意外。他們已經逮捕吊車操作員，並且持續調查案情，但吊車停放在不平坦地面上，很可能是翻車主因之一。