信徒「瘋爬吊車」獻花祭神！超載翻覆砸死4人　恐怖瞬間曝光

▲部分信徒爬上吊車,導致翻覆死傷意外。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/綜合外電報導

印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)發生恐怖事故,一間寺廟舉行祭神慶典時,幾名信徒竟然爬上吊車懸掛端,試圖在最近距離向神祇奉獻花圈,卻導致吊車無法承受重量,重心不穩、當場翻覆,導致4死9重傷,恐怖過程都被目擊者拍下。

《今日印度》等當地媒體報導,本案發生於22日晚間8時15分左右,主要神祇為女神德拉帕蒂(Draupathi)的寺廟湧入數百名信徒祭拜慶祝,現場非常熱鬧。

Three killed when a crane crashed in temple fest in Keezhveedhi village near Nemili, Arakonam, #TamilNadu @dt_next @CMOTamilnadu @tnpoliceoffl @PKSekarbabu pic.twitter.com/pstwc6BpLC