美國加州農場槍擊釀7死！66歲華裔移工出庭受審　正面照曝光

▲66歲中國公民趙春利在北加州2間農場槍殺7名同事，25日出庭受審。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國加州近來連續爆發2起大規模致命槍擊案，導致18人失去性命，兇嫌皆為年屆退休的華裔男性移工。66歲的中國籍公民趙春利（Chunli Zhao，音譯）於當地時間23日在北加州濱海城鎮半月灣（Half Moon Bay）兩座蘑菇農場槍殺7名亞裔和西語裔同事後開車至警局自首，目前檢方已確定其犯案動機。

根據《路透社》，趙春利是23日兩宗槍擊案的唯一嫌疑人，他於當地時間25日被聖瑪特奧郡（San Mateo County）高等法院指控涉嫌謀殺與其他罪名，首先他於該日穿著紅色囚服出席庭審，被關在玻璃板後面、身材矮胖且頭髮灰白的他被下令不得保釋。

地區檢察官瓦格斯塔夫（Steve Wagstaffe）在庭審結束後表示，法院為被告趙春利提供了一名翻譯，趙春利是一名在美國居住至少10年的中國籍公民，目前檢察當局已經確定兇嫌的犯案動機，不過拒絕對外透露更多細節，只說明當局在趙春利的車上發現一張紙條，而從早期證據顯示，槍擊案的發生原因源自於工作場所引發的糾紛。

目前檢方尚未確定趙春利的確切移民身份，也無法確定他是否合法進入美國。

除了8項重罪指控外，長達10頁的刑事起訴書還指控趙春利「特殊情狀」，以及「親自故意」開槍殺人。根據加州法律，被判犯有「特殊情況」謀殺罪的被告可以被判處死刑，不過加州從2006年以後便從未判處過死刑，加州州長紐森（Gavin Newsom）更於2019年宣布暫停執行死刑。

半月灣距離舊金山以南約50公里，是一個人口僅1.2萬的濱海農業城鎮，不過因當地能飽覽無遺太平洋美景，深受觀光和徒步旅行者的熱愛。

▲美國加州半月灣蘑菇農場發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

根據《美聯社》，其他名農場工人與家屬多半居住在流動房屋，他們已被移送至附近的旅館安置，接受心理諮詢治療與其他救助。

《舊金山紀事報》則指出，其實從法庭紀錄來看，趙春利並非第一次犯下涉及工作場所的案件，早在2013年他就曾被指控威脅用刀劈砍一名同事的頭，並試圖用枕頭悶死對方，當時兩人在同間餐館打工，之後對方向法院申請禁制令。

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