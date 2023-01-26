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大陸 大陸焦點 特派現場

上陸熱搜！狼師玩弄女學生3年　情色對話「小動物好激動」遭撤職

▲▼ 西南大學狼師「潛規則」女學生 。（圖／翻攝 微博西南大學唯泉雪聲228）

▲ 西南大學狼師「潛規則」女學生被撤職上熱搜 。（圖／翻攝 微博熱榜）

記者任以芳／綜合報導

大陸微博第一名熱搜榜是西南大學狼師醜聞。綜合陸媒報導指出，女學生稱自己忍辱負重，被大學法學院博士研究生趙姓教授利用職權脅迫，雙方發生不正當關係長達三年，並且「隨傳隨到」三年。該名教授還利用自己幫忙翻譯學術研究。日前女學無法忍受被玩弄，實名舉報該名狼師。西南大學昨深夜緊急發文，證實調查屬實，報請教育主管部門撤銷該名教授資格。

綜合陸媒報導，西南大學法學院一名女學生去年9月間在微博帳號「唯泉雪聲228」爆料自己被西南大學法學院博士研究生導師、二級趙姓教授「潛規則」，甚至形容自己這三年是「隨傳隨到」。

女學生赤裸裸指控兩人關係，該文稱，「對方利用導師職權脅迫保持不正當關係長達三年。要求我隨叫隨到，否則就不對我的學業進行指導。」並且附上多張截圖，證實自己所言不假。

▲▼ 西南大學狼師「潛規則」女學生 。（圖／翻攝 微博西南大學唯泉雪聲228）

▲▼ 西南大學狼師「潛規則」女學生 。（圖／翻攝 微博西南大學唯泉雪聲228）

▲ 西南大學教授與女學生對話   。（圖／翻攝 微博西南大學唯泉雪聲228）

對話截圖清楚顯示，教授疑似拍攝不雅照片，留言想發生關係。女學生則回應，「小動物好激動」。另一張截圖是兩人撕破臉的對話，女學生指控對方玩玩而已，教授則央求彼此達成共識，「不公開秘密，又能保重顏面。」

女學生指出，「我必須服從他的一切安排，稍有推諉就會被他刪除好友甚至拉黑。導師對研究生有非常大的權限，連請假回家都要導師批准。我為完成學業忍辱負重三年，盡心盡力為導師的學術事業做事，並翻譯海外知名《史記》學者的全英文講座，為他的課題蒐集翻譯英文資料，該課題組成員都沒有我的名字。」

▲▼ 西南大學狼師「潛規則」女學生 。（圖／翻攝 微博西南大學唯泉雪聲228）

▲ 女學生通報校方一度未受理   。（圖／翻攝 微博西南大學唯泉雪聲228）

最後，女學生發現自己被徹底利用，研究生論文一直被惡意卡關。去年22年9月向好南大學反映情況，女學生稱，「不論事趙明還是學校從未主動與我協商安撫、補償和善後事宜。」事隔半年多，校方昨天深夜火速發公告，證實調查屬實，已經通報教育局撤銷該名狼師資格。

女學生被狼師「潛規則」的事件暫時落幕，引起大陸網友關注，今天早上一度衝上微博熱搜第一名。不少網友站在女學生這一邊，留言痛罵，「色字頭上一把刀」、「學校反應也太慢」、「用手中權力糟蹋小姑娘」、「這種人不宜當教授」。

▼ 西南大學嘴深夜緊急發文，狼師以撤職。（圖／翻攝 微博西南大學）

▲▼ 西南大學狼師「潛規則」女學生 。（圖／翻攝 微博西南大學唯泉雪聲228）

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