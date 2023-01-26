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南韓檢警破獲「大麻供應鏈」！財閥子孫、演藝圈皆涉案　起訴17人

▲▼南韓檢警破獲大麻吸食供應鏈，在歌手安某住處發現其種植的大麻。（圖／首爾中央地方檢察廳）

▲南韓檢警破獲大麻吸食供應鏈，在歌手安某住處發現其種植的大麻。（圖／首爾中央地方檢察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓檢警近期破獲一樁大規模毒品吸食案件，為一條複雜的大麻供應鏈，涉案人員包括富二或富三代、前警察廳長兒子、歌手、演藝圈、一般民眾等，檢方已將20人立案調查，並起訴其中的17人，他們甚至在與未成年子女同居的住處種植大麻。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《MoneyToday》，首爾中央地方檢察廳重案犯罪搜查部今（26）日依照違反毒品管理法（大麻）等相關罪嫌起訴17人，其中10人當庭拘留、7人不拘留，毒品主要由南陽乳業創辦人洪斗榮40歲的孫子洪某先從美籍企業家李某購入，之後再傳給6名友人，包括曉星集團創辦人趙洪齊39歲的孫子趙某、JB金融集團控股的38歲任某。

趙某則將部份大麻無償提供給韓國象牌（高麗製鐵，고려제강，Kiswire）第三代39歲洪某，而洪某也向韓一合纖株式會社的第三代金某（43歲）、大昌企業會長兒子李某（36歲）購買大麻。

不僅財閥第二代、第三代子孫涉案，就連金大中政府時期警察廳長之子、演藝企劃社代表、美籍歌手、一般上班族與待業人士等20人都涉案其中，他們多半是在國外留學時接觸毒品，回到南韓後因無法成功戒去毒癮，輾轉吸食大麻多年。

據悉，高麗製鐵的洪某去年12月曾因涉嫌購買、吸食大麻而在住處遭到逮捕，檢方調查後發現洪某曾有6次購買或無償獲得大麻的紀錄。

報導指出，此次被破獲的涉案人員多半為財閥等社會中上階層，他們構築一條鮮少人知情的大麻供應鏈，私自吸食大麻等毒品。

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