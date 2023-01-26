北韓無人機恐裝載日本大廠鏡頭　聯合國：南北韓皆違反《停戰協定》

▲北韓曾於2017年6月派出無人機潛入南韓，甚至還偷拍位於慶尚北道星州郡的薩德系統基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年派出5架無人機越過軍事分界線（MDL）侵擾南韓領空，甚至還飛行至首爾北部。經過一個月的調查分析與檢討，南韓軍方指出，北韓雖然很有可能在無人機安裝商用拍攝鏡頭，不過卻無法成功飛行至總統辦公室所在的首爾龍山區拍攝機密。聯合國指出，南北韓皆違反停戰協定。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（26）日向國會國防委員會匯報長達1個月的檢討分析結果，指出北韓此次派出的無人機在大小上與過去相似，且同樣極有可能搭載日本大廠牌的商用鏡頭，按照起飛前所設定的飛行路線飛行。

先前北韓也曾多次派出無人機侵擾南韓，其中2014年3月24日無人機搭載的拍攝鏡頭為Canon EOS 550D（墜落至京畿道坡州）、2014年3月31日為Nikon D800（墜落至白翎島）、2017年6月9日為Sony Alpha 7R（墜落至江原道麟蹄郡）。

至於北韓派出無人機侵擾的真正意圖為何？南韓軍方分析，「很有可能是一方面測試我軍（南韓）的實戰應對能力，一方面為造成我國社會混亂，誘導我軍進行射擊防禦時造成民間傷亡，或是友軍軍機傳出傷亡。」

南韓軍方表示，北韓無人機在外觀上與先前相似，包括汽油引擎、螺旋槳、V字型尾翼等，性能上則有可能稍作改善。

北韓派出無人機侵擾後，南韓除了派出軍機試圖將之擊落，也同樣派出無人機越過軍事分界線進行拍攝。聯合國軍司令部（UNC）認為，南北韓的軍事舉措皆違反《停戰協定》，不過目前並未向南韓當局傳達該項說法。

另外，在北韓派出無人機侵擾後的隔天，南韓仁川江華島還向當地民眾發送警報，表示北韓無人機再度來襲，結果南韓軍方判定是鳥群，證實虛驚一場，引發外界質疑南韓探測設備無法成功辨識出體積過小的無人機。為此，南韓防衛事業廳長嚴東煥26日接受國會質詢時透露，目前南韓正著手研發能夠辨識出小型無人跡與鳥群的探測設備。