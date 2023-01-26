日本暴雪奪5命　他下車搬樹「下秒被樹砸死」！12地創史上最低溫

▲ 鳥取縣米子市一片雪白。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本遭逢「10年一遇」寒流狂襲，日本海沿岸地區26日持續降雪，全國12個地區創下史上最低溫，栃木縣更是降到零下16.4度。連日暴雪已在3個縣造成至少5人死亡，其中一名男子下車欲清除被強風吹倒的路樹，未料卻被另一棵倒樹砸中而死。

《讀賣新聞》報導，日本內閣官房副長官磯崎仁彦25日在記者會上說明截至當天下午3時的大雪災情，大分縣有1人死亡，新潟縣有2人，岡山縣也有2人心肺停止，據當地消息皆確認死亡，累計已有5人喪命，其中部分是因除雪作業中發生意外致死。

TBS報導，大分縣別府市有路樹被寒流帶來的強風吹倒，阻礙交通，62歲男子高原重伸24日下車欲搬離倒樹，這時卻有另一棵樹被吹倒，重壓在他身上，導致他不幸死亡；該縣還有另外2名男女因被強風吹倒而受到輕傷。

▲ 新名神高速公路上大量貨車「立往生」動彈不得。（圖／達志影像／美聯社）

另據《岡山放送》（OHK），岡山縣2名死者其中一人是來自真庭市蒜山下福田的80多歲男性，24日傍晚開車出門，路上因大雪拋錨便棄車步行返家，後來再度出門卻遲遲沒有回家，家屬聯絡不上他，25日凌晨約1時報案，中午在住家附近被尋獲時已經心肺停止。

受到強烈冷空氣影響，26日以日本海沿岸地區為中心的北日本到東日本持續降雪，全國氣溫驟降，截至當地上午9時，栃木縣、三重縣及岡山縣等12個地區最低溫創下觀測史上新紀錄，栃木縣大田原市甚至來到零下16.4度。日本氣象廳呼籲，應持續警戒暴風雪、大浪及大雪。