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川普「臉書、IG帳號」要復活了！　停權2年多可望回歸

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國前總統川普宣布再戰2024。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

臉書母公司Meta於25日宣布，將在未來幾周恢復前美國總統川普的臉書及Instagram帳號，該平台於2021年1月6日國會山莊暴動後實施禁令，至今已經2年多。

Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）在貼文寫道，「我們的判斷是，（對於公共安全）的風險已經充分消退」，平台同時設立新的防範機制，遏止類似違規行為再次發生，若川普未來又發布違反平台政策的貼文，其內容將被刪除，帳號可能又會停權1個月至2年。

▲▼臉書,facebook,instagram。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普的臉書及Instagram帳戶「復活」，將重獲強大宣傳及募款能力。（圖／達志影像／美聯社）

川普的臉書擁有3400萬粉絲、Instagram吸引2300萬人追蹤，在三度角逐白宮寶座之際，帳號「復活」使其重獲強大的政治宣傳及募款工具。但他尚未回應是否重返Meta旗下社群媒體平台，僅在自己創立的Truth Social發文表明得知此事，「這樣的事情絕不應該再發生於一名現任總統，或者任何不應該受到懲罰的人身上。」

此前，推特於2022年11月底恢復川普帳號，使得粉絲數再度飆升，不過他強調會繼續使用Truth Social，不會重返推特。

Meta的決定招致大量抨擊，民主派人士宣稱，讓川普使用社群媒體散播謊言及煽動群眾是非常危險的。但言論自由倡導者認為，公眾應該能夠直接獲取候選人想要傳達的資訊，美國公民自由聯盟（ACLU）主席羅梅羅（Anthony Romero）也認為這是正確決定，「論及我們在網路發言及聆聽他人言論的集體能力時，最大的社群媒體企業正是核心角色，他們應該寧可允許廣泛的政治言論，儘管可能具有冒犯性」，也不要釀成錯誤。

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