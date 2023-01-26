人妻愛愛痛爆！求助3醫師無解　懷孕才知「有2個陰道」

記者黃翊婷／綜合報導

澳洲人妻蘿絲（Scarlett Rose）長期因為性行為感到劇痛、無法使用衛生棉條而十分困擾，直到2014年懷孕才知道自己天生擁有「2個陰道」，後來經過手術處理切除中間的隔膜，不僅順利生下孩子，和丈夫之間的性生活也終於不再那麼「痛苦」。

▲蘿絲被醫師告知自己有「2個陰道」。（圖／翻攝自TikTok／@neurodivergentdiaries1）

根據澳洲媒體《7Life》報導，蘿絲提到，過去因為性行為時總是感到極度疼痛，加上無法使用衛生棉條，所以一直感到很尷尬，偏偏外表看起來一切正常，也沒有其他不適症狀，因此遲遲沒有就醫，後來與丈夫傑米（Jamie）在一起，實在忍受不了性行為時的疼痛，才決定就診檢查，但找了3位不同的醫師檢查，做了腹腔鏡手術、吃副作用強烈的藥物，都無法找出病因。

「在那之後，我們決定放棄尋找問題並接受它。」蘿絲表示，因為很想要孩子，她決定忍痛繼續和丈夫行房，最終在2014年間成功懷孕，沒想到卻在懷孕21周時被診斷出宮頸機能不全，於是緊急安排手術處理，「進行手術是為了挽救孩子的生命，也就是在這個時候，他們（醫療團隊）發現我有2個陰道，因此決定移除2個陰道之間的隔膜。」

蘿絲坦言，被告知這件事情的時候，她真的很震驚，「醫師說，如果沒有發現，孩子出生時可能會被卡住，隔膜也可能因此被撕裂，我或許會失血而死」，幸好最終不僅順利移除隔膜，孩子也平安誕生，她和丈夫也終於能過上「健康而愉快的性生活」。

蘿絲說，過去的生活宛如一場惡夢，當時她不知道自己的身體到底是哪裡出了問題，所以感到非常孤獨、無助和尷尬，甚至以為一輩子就只能如此，還好最終順利找出病因，因此，她決定將這段經歷說出來，鼓勵有類似症狀的女性不要羞於求醫，應該勇敢站出來並接受治療，「我想讓大家知道，我們並不孤單。」