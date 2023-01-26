　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Google冷血裁員法「搧員工耳光」　20年工程師無緣和同事說再見

▲Google被爆冷血裁員。（圖／路透社）

▲Google被爆冷血裁員。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

Google母公司Alphabet上周宣布全球1.2萬人大裁員，一名在Google工作20年的老員工，竟然一夕間在電郵上收到解雇通知，連和同事面對面道別的機會都沒有，讓他相當難過，感覺像是被人搧了一耳光。

賈許林（Jeremy Joslin）21日在推特發文，他在Google擔任軟體工程師將近20年，卻毫無預警地被以電郵方式通知遭到解雇，讓他相當難以接受，「真的一巴掌打在我臉上」。他希望能和同事們面對面說聲再見，卻連這樣的機會也沒有。

另一名同樣也在Google工作的員工Jina表示，她是先收到手機通知「服務即將關閉」，接著發現她所有的員工帳號都被封鎖，之後才看到被開除的電郵。

《商業內幕》（Business Insider）報導，賈許林也在LinkedIn發布貼文，「我從沒想到會這樣」。他說為公司效力多年卻在資遣郵件中隻字未提，讓他很難接受，「只要一點同情和個人情感其實就能細水長流」，他的管理層在此前從未通知或有任何關心。

擔任Google研究科學家的羅素（Dan Russell）則說，當他在上午4時到公司要為一份重要的分析收尾時，卻發現「我的工作識別證不能用了。在Google工作17年半，很難接受是以這種方式得知我已經是前員工。」

不久前推特也有一波裁員潮，當時被裁的前員工們紛紛抱怨馬斯克主導下的公司，變得冷血又殘酷，竟然用一封電郵要人走人。沒想到，過去因人性化工作環境備受讚譽的Google，竟也選擇用同樣的方式資遣老員工。

ET快訊
詹皇暴怒影片曝！　差點衝上看台揍球迷
上熱搜！狼師玩弄女學生　情色對話全曝光
把握今天空檔！寒流明起凍3天　最冷探6度
快訊／毒駕撞死29歲警「想跟家屬道歉」　高偉倫父回應了
孫生「被當眾提分手事件」！　他表情失守了
21歲男逆向闖五股高架匝道！　無辜駕駛遭撞慘死
日本暴雪奪5命！他「下秒被樹砸死」　12地創史上最低溫
女星走春出事了！　驚遇陌生男女「怒吼3小孩」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前女友有新歡　「把妹達人」抓狂80多刀捅死她！恐被關到死

美國眾議員提決議案　呼籲美承認台灣獨立

美國加州農場槍擊釀7死！66歲華裔移工出庭受審　正面照曝光

日本暴雪奪5命　他下車搬樹「下秒被樹砸死」！12地創史上最低溫

美國呼籲民眾接種次世代疫苗：有效預防XBB亞變種感染

川普「臉書、IG帳號」要復活了！　停權2年多可望回歸

人妻愛愛痛爆！求助3醫師無解　懷孕才知「有2個陰道」

Google冷血裁員法「搧員工耳光」　20年工程師無緣和同事說再見

日大雪影片曝！5000人困京都車站　上班族擠車廂5小時爆生命危險

南極巨大冰山崩離！　面積等同大倫敦地區

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

財神到！7-11開出3張千萬發票　全聯開出200萬發票特獎

前女友有新歡　「把妹達人」抓狂80多刀捅死她！恐被關到死

美國眾議員提決議案　呼籲美承認台灣獨立

美國加州農場槍擊釀7死！66歲華裔移工出庭受審　正面照曝光

日本暴雪奪5命　他下車搬樹「下秒被樹砸死」！12地創史上最低溫

美國呼籲民眾接種次世代疫苗：有效預防XBB亞變種感染

川普「臉書、IG帳號」要復活了！　停權2年多可望回歸

人妻愛愛痛爆！求助3醫師無解　懷孕才知「有2個陰道」

Google冷血裁員法「搧員工耳光」　20年工程師無緣和同事說再見

日大雪影片曝！5000人困京都車站　上班族擠車廂5小時爆生命危險

南極巨大冰山崩離！　面積等同大倫敦地區

人妻不信夫外遇八大妹　弟帶姊捉姦「車上守整晚」！結局曝光

6天內2度刮出百萬大紅包！台東這家彩券行超狂　老闆霸氣現金兌獎

前女友有新歡　「把妹達人」抓狂80多刀捅死她！恐被關到死

新北男溜公寓頂樓行竊　住戶查看水塔驚見「整片鐵門不見」

每天玩通宵，不想隔天爛氣色？10秒解決肌膚困擾、素顏也像上妝

愛雅新婚突揭「半年黑暗期」深夜爆哭！　淚認：不敢跟媽媽講

上陸熱搜！狼師玩弄女學生3年　情色對話「小動物好激動」遭撤職

對快艇10連敗還被球迷嘲笑髮際線　詹皇差點怒衝看台理論

過年宵夜到全家買懶人料理包！打牌用益生菌衛生棉「一直生錢」

他面試提這要求全被打槍　只有1公司肯給「年薪55萬」！網驚：真敢說

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

國際熱門新聞

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

貨櫃傳求救聲！打開驚見10歲童「漂流3千公里」

飛機發動機沒關！地勤走過被吸入慘死

日大雪影片曝！5000人受困　上班族爆生命危險

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

女老師愛上囚犯！辦公室「大玩脫衣視訊」

Google冷血裁員　20年工程師被「搧耳光」

運牛16頭死2頭！印度男遭重判終身監禁

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

火辣DJ被勒斃！折疊塞行李箱棄屍垃圾桶

烏克蘭首證實　鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

南極巨大冰山崩離！　面積等同大倫敦地區

每天睡8小時才夠？　睡眠專家破解迷思

更多熱門

相關新聞

反壟斷！　美司法部要求Google拆分廣告和搜尋業務

反壟斷！　美司法部要求Google拆分廣告和搜尋業務

為防止壟斷，美國司法部和8個州起訴谷歌（Google）母公司Alphabet ，起訴原因和Google非法壟斷數位廣告市場有關，政府部門呼籲這家搜尋引擎巨頭應分拆廣告技術業務。

美國裁員風暴擴大　3M宣布解僱2500人

美國裁員風暴擴大　3M宣布解僱2500人

傳Spotify最快本周開始裁員

傳Spotify最快本周開始裁員

裁員潮止不住！　外媒曝蘋果大砍非季節性員工

裁員潮止不住！　外媒曝蘋果大砍非季節性員工

Google不只大裁員　年終獎金還要採「分期」發放

Google不只大裁員　年終獎金還要採「分期」發放

關鍵字：

谷歌Google裁員

讀者迴響

熱門新聞

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

初五迎財神！5大習俗禁忌一次看

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停

3火辣正妹「宣佈封奶」！　她閃電出嫁變人妻

上兵嗆副班長「我讓你出不去營區」　下場慘了

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面