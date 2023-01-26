日大雪影片曝！5000人困京都車站　上班族擠車廂5小時爆生命危險

記者張靖榕／綜合日媒報導

日本近日遇上「10年一遇最強寒流」，極端降雪導致交通大亂，JR西日本更因誤判降雪量未開啟融雪器導致電車受困雪中，甚至發生5000多人遭滯留的混亂情況，更有上班族求救，表示全車受困超過5小時，「生命處於危險之中」。JR西日本官方為此召開道歉記者會。

▲日本大雪影響電車運行。（圖／路透）

綜合日媒報導，由於極端氣候影響，JR東海道線高槻站到山科站之間因大雪發生電車受困，自24日晚上開始，包括新快速電車等15個班次，都困在半路上「立往生」，受困最久班次達到5小時20分。

《京都新聞》報導，極端寒流24日、25日強力吹襲日本，目前大雪高峰已過，不過一度造成JR西日本地區7000人受限，京都站更有多達至少5000人遭滯留。

一名受困電車內的54歲上班族在24日晚間11時向外求救，表示列車相當擁擠，全車乘客受困已超過5小時，每個人都需要上廁所，車廂內情況已危及到乘客「生命處於危險之中」，拜託政府派出警消救援。

此事件引發輿論風波，JR西日本25日召開記者會道歉，指出造成此次受困原因，是列車方向控制閥因凍結故障。JR西日本社內規定，6小時積雪10公分以上應開啟鐵軌上的融雪器，但由於本次預報積雪為8公分，之後實際降雪卻高達15公分，因誤判未開啟融雪器導致本次事件，主要故障時間還是24日晚間7時的通勤高峰。

官方進一步指出，由於持續降下大雪，儘管列車受困，但不敢貿然讓乘客下車，最終乘客因長時間困於擁擠車廂中，至少16人緊急送醫。15班次中，有2班列車約1400名乘客於停駛時下車，徒步至最近的車站，其餘乘客最終也回到月台下車。