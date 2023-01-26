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南極巨大冰山崩離！　面積等同大倫敦地區

文／中央社倫敦24日綜合外電報導

科研組織英國南極勘測（British Antarctic Survey,BAS）指出，南極一座冰山最近從布倫特冰架（Brunt Ice Shelf）崩離，面積相當於大倫敦地區。

▲南極一座冰山最近從布倫特冰架（Brunt Ice Shelf）崩離，面積相當於大倫敦地區。。（圖／路透）

▲南極一座冰山從布倫特冰架崩離。（圖／路透）

法新社及美國有線電視新聞網（CNN）報導，這座冰山22日從150公尺厚的南極布倫特冰架崩離。科學家早在10年前就首次發現這個冰架嚴重崩裂，但過去兩年間只有兩次重大崩離。

英國南極勘測估計，這座冰山面積大約1550平方公里，相當於大倫敦地區（1572平方公里），略大於美國休士頓。

不過，研究人員指出，這次布倫特冰架崩裂是預料中的情況，並非氣候變遷所造成。

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