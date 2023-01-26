捷運劍潭站TOD挨批煞風景、阻交通　當地居民：未來恐比內科還塞

▲劍潭TOD模擬圖。（圖／翻攝台北市政府捷運工程局）

記者游宗樺／台北報導

台北捷運公司為配合北市府的TOD（大眾運輸導向都市發展）政策，選在捷運士林站、劍潭站及劍南路站，規劃建設與捷運系統相聯通的大樓，但其中劍潭站TOD預計在2號出口興建18層高樓，除影響市景，更被附近居民抗議，該大樓恐會讓周邊已十分壅塞的交通狀況更加惡劣。

由於TOD大樓選址地點緊鄰中山北路、北藝中心，高達18層樓的大型建物矗立該地，使北藝中心往南的視野風景出現「一根大柱」，遮擋天際線與圓山大飯店，使北藝中心原先的觀景價值大打折扣，北市罕有特殊站體「龍舟」設計的劍潭站，景觀也會嚴重被影響。且TOD內預計規劃停車場，雖可增加鄰近的停車空間，但恐也造成周邊道路的負荷。

根據規劃，TOD地點緊鄰劍潭路、基河路路口，該路段是連結承德路與中山北路的重要路口，車流若要從承德路接中山北路、新生高架就必須走該路段，或是在劍潭路右轉進入基河路，與中山北路平行一段路後，再從通河街行駛。也因此，預計成為TOD主要出入口的基河路，恐讓交通狀況雪上加霜。

附近民眾指出，原本該路段本身車流龐大，且緊鄰劍潭國小、百齡國高中學區，上下班、上下課時段，車流十分壅塞，都可見到義交及警方在疏導，也因為路幅小、車流量大，劍潭站2號出口外的基河路才一直是單行道，不知道為什麼一定要堅持在這地方蓋那麼大棟的建物，真的很擔心未來這邊會像內科一樣塞。

臺北大眾捷運股份有限公司表示，捷運劍潭站的TOD案，開發案預算已於2022年1月26日由台北市議會三讀通過，而都市設計審議程序在同年11月24日獲委員會同意，目前正進行都市設計審議核定作業；而劍南路站TOD案正進行都市設計審議中。針對民眾反應事項，將會持續進行溝通。