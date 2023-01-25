趙少康質疑出境不採唾液PCR「衛福部要圖利誰」？指揮中心澄清

▲桃園機場第一航廈。（圖／記者蔡玟君攝）



記者嚴云岑／台北報導

資深媒體人趙少康質疑「衛福部為何還不採唾液PCR篩檢，要圖利誰」，指揮中心鄭重澄清，民眾前往部分國家需事先進行自費檢驗，係因入境國家之規定要求進行，屬於自費市場，且自費檢驗費用經檢驗機構訂定後，須經所屬縣市主管機關核定並公布，絕無圖利。

指揮中心指出，我國並無要求出境旅客均需進行PCR檢驗，我國旅客出境是否需準備PCR檢驗報告，為依照該旅客目的地國家規定，若該國無相關規定，或是旅客本人符合該國免除條件則不需進行檢驗。

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另出境所需之PCR檢驗報告在我國係屬自費項目，指揮中心公布之「開放民眾自費檢驗 COVID-19申請規定」中，雖載明自費檢驗指定機構採檢時，檢測部位以「鼻咽或咽喉」為原則，但亦述明民眾有特殊需求時，得有例外做法，因此民眾若因特殊需求須採檢唾液PCR，可向醫療院所提出，醫療院所因民眾特殊需求而進行自費唾液PCR篩檢，亦合乎規定。檢驗費用則由自費檢驗指定機構訂定，並經直轄市、縣（市）主管機關核定，絕無圖利之說。

另有關該媒體人指出「依據美國資料，採用唾液PCR比鼻咽PCR檢查更準確」，指揮中心說明，依據針對多項研究之統合性分析結果，及近期瑞士發表針對Omicron的前瞻性臨床試驗，仍顯示鼻咽PCR之敏感度略優於唾液PCR，並建議唾液PCR用於定期追蹤採檢、大規模篩檢（例如入境旅客於機場例行之篩檢）或無法執行鼻咽／咽喉採檢等情境較適合，國內多數專家亦認同前述作法。

指揮中心提醒，民眾如有出國旅遊、經商或求學等需求，務必事前確認目的地國家之相關檢疫規定，避免因文件缺失或不符入境條件等因素而影響行程。