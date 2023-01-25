迪士尼海洋「水之行星」結冰驚奇景象曝光　日網友：艾莎凍的？

▲推特網友25日發布照片，水之行星表面結冰。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

日本迎來10年來最強寒流，就連東京迪士尼海洋園區入口處的地標「水之行星」（AquaSphere）出現驚奇美景，依據推特用戶「MezzoMikiのディズニーブログ」25日發布的照片，水之行星表面結冰。這一幕讓許多網友忍不住驚呼，直言是不是艾莎把水之行星凍住。

另名推特用戶「あいにゃん」也在25日上午PO出影片，隨著行星轉動，可見球體表面明顯出現結冰，在此同時，下方噴泉仍正常運作，「這是冬之藝術，今天艾莎把水之行星冰凍了，這讓來到海洋迪士尼的人都很開心」。

這一幕讓許多網友看了驚呼，「第一次見到這狀況」、「冰河期」、「有《明天過後》電影的感覺」、「這是艾莎凍住的嗎」。

另外也有網友挖出2018年1月份的照片，當時水之行星表面也結冰。