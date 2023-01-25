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快訊／Outlook、Teams全球大當機！上千人受影響　微軟證實：調查中

▲▼ 微軟Microsoft Teams。（圖／達志影像）

▲微軟的Microsoft Teams與Outlook服務驚傳當機。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

微軟在英國當地25日上午7時43分（台灣下午3時43分）傳出嚴重當機，全球目前有數千用戶無法訪問Teams與Outlook網站，同時無法使用微軟365的多項服務。微軟目前已證實旗下服務出現問題，並正對相關故障展開調查。

據路透社報導，微軟的這起大當機時間已對全球眾多用戶造成影響。儘管微軟目前尚未透露受此次當機事件影響的用戶數量，不過天空新聞引述為用戶提供各種網站狀態的Downdetector.com指出，英國約有2341名Outlook用戶出現當機情形，而Teams則有1006起相關事件。

除此之外，印度有逾3700名用戶通報微軟出現問題，日本則有超過900宗相關故障，而澳洲、英國和阿拉伯聯合大公國用戶當機的通報數量也在短時間內激增。報導稱，用戶在當機期間無法傳送郵件、呼叫其他網友，完全無法使用Teams的任何功能，而相關現象也在網上成為熱門話題。

微軟隨後在推特證實旗下的微軟365服務出現問題，並表示「我們正在調查對微軟365多項服務造成影響的問題，而用戶也可在管理中心MO502273找到更多相關資訊」。

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